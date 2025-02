Associazione “Help”: nuovi incontri pedagogici per famiglie

“Dobbiamo essere educati, se dobbiamo educare.” Sono queste le parole della celebre pedagogista Maria Montessori che, attraverso la sua saggezza e cultura, ricorda l’importanza dell’essere educati, non solo per se stessi, ma anche per saper educare bene le nuove generazioni.

A San Severino, l’associazione di volontariato Help Sos Salute e Famiglia non rimane in silenzio a guardare, applicando nella pratica i principi montessoriani.

“Abbiamo organizzato diversi incontri dove la componente ludica ovvero il gioco sarà la protagonista della formazione educativa. Infatti, ogni famiglia potrà partecipare in modo da realizzare uno scambio reciproco pedagogico, nel rapporto tra genitori e figli. In sostanza, l’associazione ha aderito al Progetto Pippi (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), basato su una programmazione di prevenzione educativa, con l’intento di sostenere le famiglie, aiutando i giovani in difficoltà”: afferma così la presidente Cristina Marcucci, entusiasta delle nuove iniziative prese.

“L’ambito 16 ha affidato l’operatività concreta del progetto Pippi all’associazione Help per tre contesti: 16-17-18”, dichiara una delle tre principali protagoniste dell’iniziativa, nonché volontaria ed educatrice settempedana Lucia Marinozzi, contribuendo insieme ad altre due spalle pedagogiche Stefania Pietrani e Debora Patrizi, alla realizzazione organizzativa degli incontri dell’associazione.

“Il 22 febbraio abbiamo organizzato un incontro di condivisione dal titolo Colori pantone: un gioco con sfumature diverse tra spennellate e non solo, successivamente il 22 marzo ci sarà Da cosa nasce cosa: le Talee come rinascita, poi il 12 aprile presenteremo Scintille di magia: giochi di parole, immagini e colori. Poco dopo, ovvero il 31 maggio, ci sarà invece la Passeggiata in natura: alla scoperta di suoni, profumi e colori, concludendo momentaneamente l’intera iniziativa attraverso la festa d’estate del 14 giugno. Dopo una pausa dovuta al periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, da settembre a dicembre ci saranno nuovi incontri formativi”. Conclude così la presidente Cristina Marcucci, invitando le famiglie locali a partecipare.

Infatti, anche il filosofo e filologo Friedrich Nietzsche diceva: “La maturità dell’uomo sta nell’aver ritrovato la serietà che metteva nel gioco da bambino”. E allora divertiamoci e cresciamo: giochiamo educando, educhiamo giocando…

Maria Cicconi