L’avvocato Callea e l’ingegner Frontaloni ai vertici dell’Assem

L’avvocato Riccardo Callea per Assem Spa e l’ingegner Ermanno Frontaloni per Assem Patrimonio Srl sono i due amministratori delegati che il sindaco Rosa Piermattei ha nominato per i vertici delle rispettive società a seguito delle dimissioni del precedente CdA. La nomina è stata ufficializzata durante l’ultima assemblea ordinaria dei soci, presente anche il direttore generale, Pavio Migliozzi,.

“Auguro ai nuovi vertici societari buon lavoro e li ringrazio per aver accettato questo prestigioso incarico”, ha sottolineato il primo cittadino settempedano subito dopo la loro nomina.