Caccia ai “Tesori arancioni”: San Severino vince tra enigmi e cultura

Si è conclusa con successo e partecipazione l’ultima edizione della “Caccia ai Tesori arancioni” a San Severino, l’iniziativa promossa dal Touring club italiano nell’ambito del progetto “Bandiera Arancione” e svoltasi in contemporanea in 100 borghi certificati del Bel Paese.

L’evento ha trasformato il centro storico settempedano in un grande percorso di scoperta. Sono state ben otto le squadre che hanno accettato la sfida, con partecipanti provenienti anche da fuori regione: un gruppo, infatti, è arrivato addirittura da Assisi, a testimonianza del richiamo dell’iniziativa.

Guidati da una serie di indizi e tappe, i team hanno esplorato le meraviglie nascoste del centro storico. Il percorso, a tappe, è stato un viaggio emozionante che ha permesso di svelare la profonda e autentica identità del territorio tra storia, arte e cultura.

L’onore della vittoria è andato all’unica squadra settempedana che, giocando in casa, partiva con un leggero vantaggio, dimostrando comunque di conoscere a fondo i tesori cittadini.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, che insieme alla presidente della Pro loco, Paola Miliani, ha consegnato i premi ai vari team, consistenti in libri, cataloghi, puzzle e gadget vari, simboli del patrimonio culturale e delle eccellenze locali. Ad accogliere e salutare i partecipanti era presente anche l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi.

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro loco cittadina, ha rappresentato una giornata all’insegna della cultura, dell’inclusione e del rispetto dell’ambiente, valori promossi dal Touring club italiano.

Tutti i partecipanti, iscrivendosi con una piccola donazione a sostegno dei progetti del Tci per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, hanno ricevuto in regalo il “Ricettario del Borgo” in formato digitale, con ricette tipiche dai borghi Bandiera Arancione. Le squadre che hanno completato il percorso hanno inoltre ricevuto un dono rappresentativo del territorio visitato