Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: San Severino celebra il 4 novembre

La Città di San Severino si prepara a celebrare il 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Questa ricorrenza commemora l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti nel 1918 che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale e il completamento del processo di unificazione nazionale.

Il 4 Novembre, dichiarato Festa nazionale, è l’occasione per ricordare in modo particolare i soldati caduti e tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria e l’attaccamento al dovere.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale invitano l’intera cittadinanza a partecipare alla cerimonia solenne che si terrà martedì 4 novembre secondo il seguente programma: alle ore 10.30 ritrovo dei partecipanti davanti al teatro Feronia, alle ore 11 corteo delle autorità, delle associazioni e delle scolaresche accompagnate dal Corpo filarmonico “Francesco Adriani” che sfilerà fino al monumento ai Caduti dove, alle ore 11.15, si terrà un breve intervento istituzionale.