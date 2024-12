Volley, la Sios Novavetro torna al successo: al debutto lo schiacciatore Skuodis

Torna a sorridere la Sios Novavetro di coach Pasquali grazie al primo successo pieno della stagione, il secondo dall’inizio del campionato. Una vittoria importante per il morale e per la classifica, visto che i romagnoli rappresentano anche una diretta concorrente per la salvezza. Nella squadra settempedana si nota subito l’inserimento del neo acquisto Ridas Skuodis, schiacciatore di origine lituana, con passaporto italiano, classe ’95, preso in settimana dal Club per rafforzare l’organico. Alto 192 centimetri, Skuodis arriva dalla serie A3, dove ha giocato le ultime stagioni con la maglia dell’Erm Group San Giustino.



Il primo set, comunque, è molto combattuto. La squadra ospite riesce a scavare un solco che sembra essere decisivo, portandosi 24 a 21, ma l’innesto di Lorenzo Plesca dà una svolta fondamentale all’acceso finale. I settempedani recuperano e chiudono il parziale ai vantaggio (29-27). Poi, nel secondo set, trascinati sempre dall’ottimo Plesca (Mvp della serata), riescono a vincere dopo aver recuperato alcuni punti di svantaggio, grazie anche al ritrovato opposto Luca Paolucci, ormai in fase di recupero dopo l’infortunio. Infine, il terzo set è un monologo della Sios Novavetro che fa suo l’incontro incamerando tre punti pesanti in chiave salvezza.

Il prossimo impegno, sabato 14 dicembre, alle 17.30 in quel di Osimo contro la Nef Re Salmone Ancona, una delle tre leader del girone E di serie B maschile.

Il tabellino

3-0

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Corradini, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Caciorgna, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L), Tombesi (L2). All. Pasquali.

ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA: Occhipinti, Sampaoli N., Carotenuto, Cucchi, Cipolletta, Sampaoli M., Santandrea, Evangelisti, Amorico, Cafaro (L). All. Procucci.

Arbitri: Lorenzo Marini di Ascoli e Federica Tosti di Teramo.

Parziali: 29-27 (31′), 25-22 (27′), 25-18 (27′).