Basket, la Climacalor perde ad Ascoli la partita (91-64) e il primato in classifica

Trasferta amara per la Climacalor che ad Ascoli lascia i due punti (ko per 91-64) ed il primato (ora in testa c’è in solitaria la Virtus Porto San Giorgio) al termine di un confronto che ha visto oggettivamente i piceni sempre avanti e padroni del gioco grazie anche al duo di stranieri Elling ed Encarnacion, autori di 54 lunghezze in due, con il dominicano, autentica sorpresa di questo primo scorcio di torneo, immarcabile sotto le plance grazie ai suoi 204 centimetri di statura. La disamina del diesse Gabriel Cingolani è onesta: «Elling era già noto, anche se contro di noi è stato davvero impattante con uno score da oltre l’arco di 7 triple alla… Steph Curry, mentre Encarnacion, il lungo dominicano di 2,04 metri, è il nome nuovo del campionato. Loro sono una squadra molto intensa, allenata bene, con Encarnacion difficile da marcare, tanto che tre dei nostri nel tentativo di marcatura aggressiva sono usciti per 5 falli. L’Ascoli Basket darà fastidio a tutte le big. In partita siamo andati subito sotto con un parziale di 0-8, sbagliando tiri aperti e subendo la loro intensità difensiva e offensiva con Elling preciso dall’arco e subendo appunto Encarnacion sotto i tabelloni. Nel corso del match siamo stati sempre a rincorrere, c’è poco da dire. Etichettiamola come una partita storta, non ne facciamo un dramma. Abbiamo iniziato con 3 vittorie importanti per il morale – ricorda Cingolani – ma sapevamo che prima o poi avremmo avuto qualche ostacolo. Forse la battuta d’arresto di Ascoli è arrivata al momento giusto. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche ed alzare l’intensità degli allenamenti per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti. C’è già da capire se possiamo ambire ai primi 4 posti o alle posizioni di rincalzo. Il prossimo confronto, il derby col Basket Tolentino, sarà indicativo. I nostri “cugini” (che annoverano il vice coach Alberto Sparapassi dopo le varie stagioni trascorse da head coach a San Severino, ndr) sono una squadra solida, ben costruita, candidata per lottare fino in fondo per un posto al sole. Dovremo dare il massimo per vincere». Per poter contrastare meglio i lunghi avversari coach Funari spera di poter recuperare Potenza, che ha saltato diverse partite per un infortunio alla spalla.

ASCOLI BASKET-CLIMACALOR SAN SEVERINO 91-64

ASCOLI BASKET: Santini 4, Falcioni 14, Panfini, Tiranti, Castorino 3, Bernabeo 11, Elling 25, Quercia 5, Encarnacion 29, Kongor. All. Caponi CLIMACALOR SAN SEVERINO: Magnatti 3, Bottacchiari, Ortenzi 6, Severini 6, Migliorelli 6, Atodiresei 4, Della Rocca, Romitelli n.e., Corvatta 8, Magrini 19, Vissani 12. All. Funari

Parziali: 25-14, 21-19, 27-12, 18-19; progressivi: 25-14, 46-33, 73-45, 91-64.

Note: usciti per 5 falli Severini, Migliorelli, Vissani (Climacalor San Severino)

Luca Muscolini