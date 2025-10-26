Aggiudicati i lavori di manutenzione della strada Colmone, Borgianelle e Pitino

Il Comune, tramite la Cuc centrale unica di committenza presso l’Unione montana, ha concluso la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e il rifacimento della pavimentazione della strada comunale di Colmone. L’intervento è stato aggiudicato all’impresa Co.Ri. Srl con sede a Loreto.

L’importo di aggiudicazione dell’opera è di poco superiore ai 245 mila euro oltre Iva. La spesa sarà coperta in parte con il reimpiego dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada e in parte con risorse finanziarie comunali disponibili nel bilancio 2025-2027. Il tratto interessato va dall’incrocio con la Statale 502 di Cingoli fino all’incrocio con la strada vicinale di Borgianelle.

La Comunale in questione collega la 502 di Cingoli con la 361 Septempedana e serve le località di Colmone, Borgianelle e Pitino.

L’intervento permetterà di migliorare la sicurezza veicolare, eliminando i pericoli, soprattutto durante il periodo invernale, diminuire i costi di manutenzione futura, sostenere e facilitare l’accesso alle attività, tra cui strutture ricettive e di ristorazione, che interessano le tre località del Comune di San Severino.

Il progetto esecutivo, che comprende il rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso e la sistemazione della segnaletica, è stato redatto dai tecnici dell’Area Manutenzioni del Comune.