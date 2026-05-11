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Pugili in erba protagonisti a Fermo
Pugili in erba protagonisti a Fermo

Messi di medaglie per l’Accademia Pugilistica al 3° Criterium regionale di Fermo

in Sport 11 Maggio 2026 85 Visite

Luca Fediv e Mattia Velikaj medaglia d’oro nella categoria Cangurini, ancora Fediv con Rafic Rayen argento sempre fra i Cangurini, per completare con Lorenzo Velikaj bronzo nei Cuccioli.

Messi di medaglie per i ragazzi degli istruttori Leonardo Panebianco e Danilo Bisonni nel 3° Criterium regionale di boxe giovanile disputato alla palestra polivalente di Lido Tre Archi di Fermo domenica scorsa, 10 maggio.

«Grazie alle tre vittorie conseguite nei vari criterium – analizza con orgoglio il presidente dell’Accademia Pugilistica Settempedana, Carlo Sfrappini – il duo Luca Fediv-Mattia Velikaj dei Cangurini dovrebbe essersi guadagnato l’accesso alla fase nazionale della manifestazione, a testimonianza della crescita dell’intero settore giovanile settempedano, per la soddisfazione nostra e dei valenti tecnici che seguono i nostri giovani iscritti».

Fediv e Velikaj sognano già sfide… tricolori!

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