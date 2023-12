Il Serralta archivia l’ultimo impegno di campionato dell’anno (c’è la sosta fino all’Epifania con ritorno in campo venerdì 5 gennaio in casa contro il Nicolò Ceselli dell’ex Settempeda Fabio Quagliuzzi per un interessante scontro da piani alti della classifica) con un rocambolesco e scoppiettante pareggio per 3-3 sul campo del San Ginesio. Gialloblù con assenze di rilievo e quindi con un organico incompleto, ma le premesse del pomeriggio sono ottime, visto che l’avvio di partita è convincente tanto da arrivare un doppio vantaggio poi però svanito poco prima dell’intervallo (2-2); quindi nuovo vantaggio a metà ripresa, che sembrava essere il preludio all’ennesimo successo (sarebbe stato l’ottavo di fila serie notevole interrottasi in questo sabato); a pochi minuti dal termine invece ecco il definitivo pari dei locali che sancisce la divisione della posta in palio in un match divertente e pieno di azioni e reti. Serralta che torna a casa con un po’ di rammarico per non essere riuscito a gestire il risultato e con un po’ più di accortezza tattica e precisione in alcuni frangenti le cose potevano andare diversamente con l’ennesima vittoria portata a casa. Tuttavia prevalgono gli aspetti positivi, in questo match e in generale, all’interno di un cammino esaltante che ha portato tante soddisfazioni, in primis il secondo posto attuale. Per i ragazzi di Masciani per chiudere il 2023 resta un’ultima fatica, quella di Coppa Marche contro il Monte San Martino (gara di ritorno in cui si deciderà il passaggio del turno dopo l’1-1 dell’andata) in programma nella serata di mercoledì 20 dicembre.

La cronaca

Per chiudere il 2023 di campionato, il Serralta torna in azione dopo il turno di riposo osservato nella precedente giornata e va ad affrontare il San Ginesio. Trasferta in cui mister Masciani deve far fronte a diverse assenze e l’undici di partenza è, per ovvi motivi, diverso da quello base. L’inizio di partita premia il San Ginesio che chiama subito all’intervento Palazzetti, poi da un cross da angolo la palla va a scheggiare la traversa. Dopo otto minuti il Serralta si affaccia in avanti con l’ultimo arrivato Scarpacci, alla prima in assoluto con la nuova squadra, che conclude alto dal limite. Al 17’ Cappellacci si mette in proprio: affondo nello spazio libero, porta spalancata davanti e palla depositata in rete con uno splendido pallonetto ad eludere l’uscita del portiere. Una volta in vantaggio il Serralta trova forza ed entusiasmo ed al 26’ ecco il bis. Caparbia iniziativa di Cambriani che, una volta entrato in area, viene messo giù con intervento falloso evidente che consente a Cappellacci di andare sul dischetto. Gol e doppietta per l’attaccante. I locali sono chiamati a reagire e lo fanno con una punizione che Palazzetti controlla agevolmente. Al 35’, però, il San Ginesio accorcia le distanze grazie ad un penalty causato da Angeloni. Brasili dagli undici metri non sbaglia riaprendo i giochi. Passano appena tre minuti ed il pareggio è cosa fatta. Grande intervento di Palazzetti che devia un tiro insidioso, la palla resta giocabile per Scagnetti che è il più lesto di tutti e ribadisce in porta per il 2-2 con cui si va all’intervallo. La prima chance della ripresa è di marca gialloblù con Polci, portiere di casa, che si salva con un po’ di affanno con Cruciani che non riesce a tirare da due passi. Si va dall’altra parte e palazzetti è attento nel fermare una conclusione rasoterra. Si continua con i batti e ribatti. Sparvoli avanza e serve un bel pallone a Cappellacci che però perde l’attimo propizio, mentre un colpo di testa chiama Palazzetti ad una bella parata. Dopo pochi minuti Crescenzi è tempestivo nella chiusura difensiva con ottima scelta di tempo utile a fermare un evidente pericolo portato dal San Ginesio. Questa azione precede il nuovo vantaggio del Serralta firmato da Sparvoli con una prodezza. Il terzino prende palla, salta l’avversario, si accentra per poi lasciar partire un preciso rasoterra in diagonale che trova l’angolino basso. Al 25’ gialloblù vicini a chiudere il match. Moretti parte in velocità e poi calcia chiamando Polci alla respinta di piede con pallone che arriva a Cambriani che però perde l’attimo per ribadire in rete. I locali prendono forza da questo episodio e al 35’ trovano il 3-3 con una splendida punizione di Santucci che si infila sotto l’incrocio.

Le formazioni

SAN GINESIO: Polci, Scagnetti, Annessi, Brasili Francesco, Brasili Marco, Caponi, Illuminati Francesco, Carradori, Azzacconi, Illuminati Marco, Menchi. A disp. Francia, Luciani, Perfetti, Santucci, Taccari, Vitale. All. Francia.

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Crescenzi (st 35’ Baruni), Scarpacci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni (st 10’ Moretti), Lacchè, Cambriani (st 27’ Pelagalli), Cappellacci, Fabrizi (st 40’ Paciaroni). A disp. Spadoni, Magarelli, Magnapane, Rocci, Bisonni. All. Masciani.

Roberto Pellegrino