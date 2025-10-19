Dal possibile 3-1 al 2-2 in pieno recupero: l’Azzurra Colli torna a casa con un punto

La Settempeda vede svanire in pieno recupero la vittoria proprio quando stava pregustando tre punti pesanti ed importanti nonché una notte da prima della classe. Il pareggio dell’Azzurra Colli invece cambia tutto per i locali che subiscono al 47’ della ripresa la beffa del 2-2 a conclusione di una mischia da calcio d’angolo che vede un rimpallo fortuito favorire Felicetti che colpito dal pallone dopo un rinvio vede entrare il pallone in porta. Finisce così, con un pari che toglie ad una Settempeda, che è stata avanti anche di due lunghezze, un successo degno di nota e porta in dote un punto soltanto per un esito finale che è un mix di rabbia, amarezza e delusione. Festeggia, invece, la squadra ascolana che si salva in extremis trovando la divisione della posta in palio e che si vede premiata per un secondo tempo ben giocato dopo che nella prima frazione si era fatta preferire la squadra biancorossa che si era trovata con merito avanti grazie ad una prestazione convincente in tutti i reparti fatta di ottimo gioco e del giusto atteggiamento. Da questi aspetti devono ripartire mister Pierantoni ed i suoi per preparare al meglio il prossimo turno, l’ottavo, che li vedrà sul campo della Vigor Montecosaro che per il tecnico e per i tanti ex sarà particolare e pieno di molti significati (sabato 25 ore 15.30).

La cronaca

Al Soverchia arriva la quotata Azzurra Colli (lo scorso anno sconfitta nella finale play off) ritenuta fra le favorite per il campionato che fa visita ad una Settempeda in buona forma e piena di fiducia che intende ritrovare il successo casalingo. Biancorossi con due novità fra i titolari: Montanari e Tulli per Sfrappini e Compagnucci. Ospiti che puntano sulla qualità di squadra e sulle molte individualità fra le quali spiccano Pampano e Valentini, i due esterni d’attacco. La fase di studio dura poco, per la precisione nove minuti, il tempo necessario alla Settempeda per sbloccare il risultato. La pressione a metà campo funziona e consegna palla a Borgiani che avanza centralmente per poi toccare in verticale per Guermandi che con un ottimo movimento fra i due centrali ascolani controlla con il sinistro per poi calciare con il destro trovando un rasoterra angolato perfetto che trafigge Filiaci. Il tentativo di replica dell’Azzurra è presso che immediato (12’) e porta la firma di Valentini, uno dei migliori, che ci prova dal limite: sinistro rasoterra velenoso che impegna in tuffo Marchegiani che riesce, con qualche rischio, a toccare in angolo la sfera gestendo il cattivo rimbalzo della stessa. Gli ospiti provano ad avanzare, ma si espongono alle ripartenze efficaci dei biancorossi che al 19’ vanno vicini al bis: l’uscita dalla propria metà campo palla al piede è eccellente con Borgiani che mette oltre la linea centrale del campo dove non ci sono avversari e ciò favorisce lo scatto perentorio di Perez, con Tulli bravo a disinteressarsi dell’azione(sarebbe stato fuorigioco), che si lancia inseguito da tre rivali verso l’area ascolana dove arriva per poi concludere con il destro trovando però il contrasto risolutivo di Filipponi che evita il peggio ai suoi. Va diversamente al minuto 32 quando il raddoppio è cosa fatta. Punizione dalla fascia sinistra che Montanari mette in area all’altezza del primo palo dove Perez riesce a trovare una deviazione aerea grazie ad una torsione efficace che manda il pallone sotto la traversa e oltre la linea malgrado il disperato intervento di un difensore. Tutto bene, dunque, per la Settempeda che mette in discesa il match grazie ad un’ottima prova di squadra dove spiccano i terzetti di difesa e centrocampo oltre che il “regista” offensivo Guermandi.

Dagli spogliatoi esce una Azzurra Colli diversa, più determinata e convinta, che prende possesso del campo e della palla. Inizia una fase favorevole agli ospiti che devono osare per cercare il recupero. Al 9’ l’Azzurra rientra in partita grazie alla rete che dimezza il punteggio: fa tutto Valentini che si mette in proprio mostrando la tecnica che possiede con dribbling verso l’interno dell’area e sinistro in diagonale che entra nell’angolino basso più lontano. La Settempeda ha un sussulto con due azioni praticamente simili che vedono due ottimi cross, uno di Montanari l’altro di Quadrini, che non sono giocabili per gli attaccanti solo per gli interventi tempestivi e puntuali dei centrali rossoblù. Intorno al quarto d’ora ci prova Pampano con un destro dal limite che Marchegiani ferma in due tempi, mentre qualche secondo dopo Marchegiani è davvero bravissimo con un tuffo di grande reattività per fermare sulla linea il colpo di testa di Gabrielli. L’Azzurra spinge e al 25’ arriva il tiro su palla inattiva di Valentini che Marchegiani, molto attento, accompagna in angolo muovendosi verso il palo alla sua sinistra. Al 27’ svetta in area Ciotti che costringe Marchegiani alla respinta con successivo tentativo di un altro giocatore ascolano che passa sopra la traversa. La Settempeda non molla e al 34’ trova una chance enorme per chiudere i giochi: sono due dei neo entrati a costruirla con Compagnucci che difende palla e poi la gira centralmente verso Ammora che ha strada spianata verso la porta avversaria. Una volta davanti a Filiaci uscito dai pali, il classe 2007 lo salta allargandosi verso sinistra con tiro rasoterra verso lo specchio vuoto dove c’è Cardinali, altro neo entrato, abile nel seguire l’azione e capirne le intenzioni pronto alla respinta. Siamo all’epilogo della gara (recupero di 5’). Su di un lungo rilancio della retroguardia di casa ci sono un evidente fallo di mano di Filipponi e un intervento subito dopo su Compagnucci, sembrato falloso, due episodi che l’arbitro non sanziona e sullo sviluppo dell’azione arriva un angolo per l’Azzurra Colli. Siamo al minuto 47. Pallone in area dove un biancorosso va al rinvio, la palla incoccia sul corpo di Felicetti facendo nascere una carambola beffarda che spinge la sfera in rete. Grande gioia per gli ospiti che salvano così il pomeriggio, mentre la Settempeda mastica amro e torna a casa con un pizzico di rabbia che ora dovrà essere utilizzata per arrivare ad un pronto riscatto.

SETTEMPEDA- AZZURRA COLLI 2-2

RETI: pt 9’ Guermandi, 27’ Perez, st 8’ Valentini, 47’ Felicetti

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari(32’st Bernabei), Pagliari, Zappasodi, Dutto, Quadrini(37’st Eugeni), Borgiani(20’st Rango), Guermandi(32’st Compagnucci), Perez, Tulli(20’st Ammora). A disp. Giulietti, Monachesi, Sfrappini, Meschini. All. Pierantoni

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli(37’st Neri), Filipponi, Angelini(20’st Cardinali), D’Amicis(9’st Salvucci), Esposito(45’st Bocci), Valentini, Pampano. A disp. Ventresini, Natalini, Acciarri, Ojo, Spadoni. All. Alfonsi

ARBITRO: Ciccioli di Fermo. Assistenti: Busilacchi di Ancona e Fermani di Jesi

NOTE: ammoniti Guermandi, Perez, Esposito, Brandi, Cardinali, Pagliari. Angoli: 5-8. Recupero pt 2’, st 5’

Roberto Pellegrino