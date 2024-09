Torna “Marche Storie” con un week end dedicato a don Amedeo Gubinelli

Sabato 14 e domenica 15 settembre torna il festival “Marche Storie” intitolato quest’anno “Marche, il dono dell’Infinito”. La rassegna, promossa dalla Regione, dal Ministero della Cultura, dall’Enit, dalla Camera di Commercio delle Marche, da Fondazione Marche Cultura e dall’Amat con il patrocinio del Comune, vuole celebrare la poesia e le tradizioni con l’intento di aiutare a riscoprire il patrimonio che caratterizza i borghi della nostra regione.

L’evento settempedano, dal titolo “Luoghi e versi di… Sor Ansermo”, sarà un viaggio alla scoperta della figura di don Amedeo Gubinelli, intellettuale e poeta locale, con una visita guidata animata per le vie del centro storico. Diversi attori e giovani performer daranno vita alle sue poesie e rappresenteranno brevi estratti delle sue opere teatrali dialettali.

Questo il programma delle giornate.

Sabato 14 e domenica 15 settembre tour nei luoghi simbolo della vita di don Amedeo con partenza, alle ore 17.30, dalla sede della Pro loco in Piazza del Popolo. Le tappe saranno al chiostro del palazzo vescovile, in piazza Madonna dei Lumi, nella sede del Palio dei Castelli, nel chiostro della basilica di San Lorenzo in Doliolo e al cinema San Paolo dove andrà in scena una farsa dialettale in collaborazione con il Teatroclub Amedeo Gubinelli, il gruppo teatrale L’Alternativa e l’associazione Palio dei Castelli.

Seguirà un aperitivo culturale.

La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione presso la Pro loco (tel. 0733 638414).