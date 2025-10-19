“Giornata dello scautismo adulto”, il Masci in piazza per la pace: “dallo scarto all’armonia”

Il Movimento adulti scout cattolici italiani (“Masci”), composto da scout cattolici e dedicato agli adulti, presente a San Severino da alcuni anni, ha celebrato la “Giornata dello scautismo adulto” in coincidenza con la chiusura de “Il Tempo del Creato”, un’iniziativa ecumenica in cui i cristiani di diverse confessioni si uniscono in preghiera e azione per la cura dell’ambiente e del creato.

Quest’anno l’immagine proposta per “il tempo del creato” è il Giardino della Pace (Isaia 32, 14-18). Il “Masci”, a livello nazionale, ha deciso di realizzare un laboratorio sul tema della pace che abbia come titolo “dallo scarto all’armonia”, con le modalità decise da ogni comunità locale.

La comunità di San Severino ha realizzato la scritta PACE utilizzando bottiglie di plastica che, opportunamente lavorate, ci insegnano a trovare armonia anche nelle cose che solitamente vengono buttate, combattendo la cultura dello scarto, un tema molto caro a Papa Francesco.

La scritta è stata posizionata all’uscita della chiesa di San Giuseppe dove, alla fine della messa delle 11.30 di domenica 12 ottobre, sono stati distribuiti ai fedeli dei bigliettini con una sintesi del brano del profeta Isaia, il quale raffigura che, in un mondo desolato e senza pace, questa verrà ritrovata solo quando la giustizia verrà ristabilita.

La speranza di ogni cristiano per un modo di pace non deve essere passiva, ma siamo tutti chiamati ad agire, pregare, cambiare, riconciliarci con il Creato, diventando costruttori di pace a cominciare dal nostro piccolo, dalla famiglia, dal luogo di lavoro, dalle frequentazioni di tutti i giorni.

Unitamente ad animatori dell’oratorio e ad alcuni fedeli, questo momento di riflessione è stato allietato con canzoni famose che trattano il tema della pace, dell’ecologia e dell’amicizia.