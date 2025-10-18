Audax San Severino: un altro 2-2, stavolta sul campo di Castelraimondo

Se mister Fabio Quagliuzzi era rimasto con un po’ di amaro in bocca al triplice fischio del match interno con l’Equipe Civitanova per il risultato di 2-2 ottenuto dopo aver dilapidato almeno tre occasioni per chiudere il match con i rivieraschi, a Castelraimondo il 2-2 finale va un po’ stretto ai castellani-ducali che invece hanno dovuto accettare obtorto collo la spartizione della posta.

«Nel primo tempo i padroni di casa hanno giocato molto meglio di noi con palla a terra e giro palla che non ci hanno consentito una buona conduzione di gara – ha commentato al termine con molta sportività il presidente Carlo Sfrappini -, tant’è che sono passati meritatamente in vantaggio intorno alla mezz’ora. I padroni di casa hanno avuto anche altre opportunità da rete che per nostra fortuna non sono riusciti a capitalizzare, anche per le ottime parate della nostra saracinesca Spadoni».

L’Audax, nonostante le difficoltà a tenere botta agli avversari, ha avuto il merito di crederci, mettendo l’elmetto e facendo passare la tempesta. Nel finale il carattere dei ragazzi di Quagliuzzi è emerso e si è concretizzato con il gol dell’1-1.

«L’arbitro ha ravvisato gli estremi per un calcio di rigore e Biagetti non ha fallito, siglando l’1-1 – ha soggiunto il presidente dei granata -. Nella ripresa abbiamo preso le misure ai padroni di casa e la partita è stata più equilibrata. A sbloccare la situazione ci ha pensato ancora Biagetti (che è risultato più freddo e preciso dei vari Ronaldo, Haaland e Pulisic…, ndr) dagli undici metri. Ma dopo il secondo rigore trasformato dal nostro bomber i castellani-ducali hanno trovato immediatamente la via del gol su un nostro errore difensivo. Nel prosieguo del match si sono viste altre occasioni da rete ed anche una traversa colpita dai nostri avversari, ma il risultato non è più mutato».

Ai padroni di casa non sono bastate quindi le reti di Bravetti e Bruffa perché Biagetti dal dischetto è stato implacabile. È da notare che l’attaccante dell’Audax Settempedana aveva già colpito dagli undici metri nella precedente gara con l’Equipe, quindi si sta dimostrando un cecchino micidiale. È stato importante non perdere a Castelraimondo sia per il morale della neonata truppa di Quagliuzzi, che resta imbattuta dopo tre gare, sia anche per la classifica che resta interessante. L’Audax occupa infatti a pari merito con altre tre squadre la terza piazza nel girone E di 3^ Categoria, a 2 punti dalla leader Carima Calcio (7 lunghezze) e ad una dallo Sforzacosta 2010 (6 punti) grazie al successo esterno sull’Amatori Stese e ai due successivi pari per 2-2 con Equipe in casa e Camerino-Castelraimondo in trasferta.

Venerdì 24 ottobre alle 21 appuntamento al Tullio Leonori per Audax Settempedana-Calcio Nova Tolentino. I ragazzi stanno già pregustando… der klassiker, per dirla alla Bundesliga.

Luca Muscolini