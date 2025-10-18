Basket, la Climacalor centra il tris ed è in testa al girone B della Divisione regionale 1

Compito svolto senza sbavature. La Climacalor San Severino batte per 92-84 il Project Basket Osimo, centra il tris e resta in testa nel girone B del torneo di Divisione regionale 1. In una serata magica la guardia Alessio Magrini si supera, sciorinando una prova monstre con 41 punti di bottino personale, con due tiri da oltre l’arco, a distanza di pochi minuti dal termine della fatica esterna in Eurolega della Virtus Bologna in cui Carsen Edwards sigla il suo career high con 36 punti. Per “Mr. Fantastic”, senza tirare in ballo paragoni da… dei dell’Olimpo, resta comunque un’altra prova supersonica e per il quintetto di Giacomo Funari la terza vittoria di fila continua ad alzare il livello di autostima dei settempedani che hanno avuto in capitan Severini ulteriore ispirazione in attacco, nel senatore Vissani uno squalo nella lotta a rimbalzo e nel giovane Atodiresei la conferma di una crescita costante.

«Anche stasera abbiamo dato vita ad una prova convincente contro una squadra che fa del ritmo il suo marchio di fabbrica – ha commentato coach Funari nell’immediato post gara -. Siamo stati bravi nell’approccio alla partita ed a contenere i senza testa osimani per poi gestire il punteggio che ci ha visto stare davanti costantemente (+8, +11, +12 al termine dei rispettivi quarti, ndr) . Lo score ci fa capire che è stata una partita che dovevamo gestire in una certa maniera poiché loro sono una squadra giovane, che corre molto, ma che ci ha anche prestato il fianco in occasione di una lunga serie di contropiedi che ha visto Magrini colpire ripetutamente. Qualcosa in difesa dobbiamo rivederlo alla luce dei punti subìti contro il Project Basket, ma bisogna perdonare i ragazzi ed inoltre considerare che in questo genere di partite con il ritmo molto elevato qualcosa per strada lo si deve pur lasciare. Sono molto contento per la terza vittoria consecutiva che è tutto merito dei ragazzi che fin dal primo giorno si sono messi a disposizione con abnegazione ed entusiasmo ma, come dico sempre, è dalla prossima partita che inizia il nostro campionato».

Mirino quindi puntato sul match esterno con l’Ascoli Basket in programma sabato prossimo, alle 18.30, al Palabasket di via Spalvieri. Per provare a calare il… poker!

CLIMACALOR SAN SEV.-PROJECT BASKET OSIMO 92-84

CLIMACALOR: Magnatti 4, Vignati, Bottacchiari, Laaouli, Ortenzi 8, Severini 13 (1 tiro da 3 punti), Migliorelli 4 (1 t. da 3p.), Atodiresei (1 t. da 3p.) 8, Della Rocca, Corvatta 6, Magrini 41 (2 t. da 3p.), Vissani 8. All. Funari.

PROJECT BASKET OSIMO: Pandolfi 10, Ruggiero 20, Brugia, Galeazzi 5, Giorgi 5, Falcetta, Gradara, Marini 27, Caporalini 3, Crucianelli 14

All. Castorina.

ARBITRI: Righi (PS) e Tanfani (Fano).

Parziali: 25-17, 23-20, 20-19, 24-28; progressivi: 25-17, 48-37, 68-56, 92-84; uscito per 5 falli Ortenzi.

Luca Muscolini

Intervista al coach: https://youtu.be/scocl6kV07A