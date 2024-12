La Sios Novavetro chiude il 2024 con un ko contro la leader Sab Group Rubicone

Non era certamente questa la partita da vincere per la Sios Novavetro al cospetto di una delle leader del girone, ma i ragazzi del coach Pasquali hanno dato un bel segnale di vitalità che lascia ben sperare per il girone di ritorno.

I settempedani, infatti, sono partiti molto bene e hanno vinto il primo set, sorprendendo il forte avversario. Poi, pian piano, gli ospiti hanno preso le misure e sono riusciti a chiudere il match senza concedere il tie break alla formazione locale.

Ora il campionato si ferma per la pausa natalizia: riprenderà sabato 11 gennaio, quando la Sios Novavetro tornerà a giocare di nuovo in casa, al palasport “Ciarapica, contro la Querzoli Volley Forlì. Dopodiché ultimo atto della fase ascendente, sabato 18 gennaio, a Falconara contro la Trade Group Ancona.

La classifica del girone E al momento è la seguente: Sir Its Umbria Academy, Sab Group Rubicone e La Nef Re Salmone 27 punti, Novavolley Loreto 23, Paoloni Macerata e Sabini Ancona 22, Querzoli Forlì e Promopharma San Marino 17, Battistelli Real Bottega 13, Montorio Volley 11, Prime Cleaning Riccione 10, Game T-Trade Group Ancona 9, Sios Novavetro San Severino 6, Romagna Banca Bellaria Igea 0.

Il tabellino

1-3

Parziali: 25-16 (22′), 20-25 (24′), 18-25 (25′), 18-25 (25′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Corradini, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L). All. Pasquali.

SAB GROUP RUBICONE: Bonatesta, Zammarchi, Mazzotti, Bellomo, Massaro, Procelli, Nori, Farina, Marazzi, Carlini (L), Sacchetti (L2). All. Mascetti.

Arbitri: La Torre di San Giovanni Teatino e Sacrini di Pescara.