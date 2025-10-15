La città di San Severino si tinge di rosa per sostenere la ricerca contro i tumori femminili

La Città di San Severino torna a sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili con un grande evento di sport, solidarietà e prevenzione: la PittaRosso Pink Parade 2025, la camminata non competitiva organizzata in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e in programma per domenica prossima (19 ottobre).

La grande “marea rosa” si ritroverà in Piazza del Popolo alle ore 9.30. La giornata sarà un mix di attività fisica e convivialità, pensato per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Alle ore 11.30 i partecipanti si sposteranno per una sessione di stretching presso il suggestivo giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”. Alle ore 12 Aperitivo Rosa al costo di 10 euro, parte dell’incasso sarà devoluta alla Fondazione Veronesi (prenotazioni al Gartén ai numeri di telefono 3477954462 oppure 3389209154).

L’intera manifestazione sarà presentata e animata da Marco Moscatelli.

Per prendere parte all’evento e supportare concretamente la ricerca, è necessario iscriversi. Il costo del kit è di 24 euro. La quota comprende l’iscrizione, il pacco gara (incluso di t-shirt ufficiale) e costituisce una donazione a favore sempre della Fondazione Veronesi. Al momento dell’iscrizione sarà necessario fornire nome e taglia della t-shirt. Contatti per info e prenotazioni: Sara 3387188146 o Pro loco 0733 638414.

La Pink Parade è un’occasione per fare attività fisica e, allo stesso tempo, contribuire in modo sostanziale alla lotta contro i tumori femminili, unendosi a migliaia di persone in tutta Italia che, sotto l’egida di PittaRosso e Fondazione Veronesi, promuovono la cultura della prevenzione e sostengono i ricercatori.

L’Amministrazione comunale e la Pro loco invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per colorare di rosa le vie di San Severino e lanciare un forte messaggio di solidarietà e speranza.

La Pink Parade, frutto della collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi, ha un obiettivo chiaro: raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca scientifica d’eccellenza volti a migliorare le terapie e le possibilità di cura per le donne.

Negli anni precedenti, il progetto Pink Parade ha già raccolto oltre 8 milioni di euro, un contributo fondamentale che ha finanziato borse di ricerca per medici e scienziati. L’evento del 2025 mira a consolidare questo impegno, focalizzandosi in particolare sul sostegno alla ricerca e sulla sensibilizzazione rispetto al ruolo cruciale della prevenzione e dell’attività fisica per la salute femminile.

Come sottolineato da Fondazione Veronesi, la diagnosi precoce (ottenuta anche attraverso l’adozione di stili di vita sani) porta a tassi di sopravvivenza a cinque anni che per il tumore al seno superano l’88% se diagnosticato nelle fasi iniziali.