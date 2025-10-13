Click Day Bonus Patenti: la “Contram SpA” incentiva il voucher del Ministero

Contram offre ai giovani del territorio una concreta possibilità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro, integrando con proprie risorse l’iniziativa CLICK DAY BONUS PATENTI del Mit.

Il Bonus Patenti 2025 è un incentivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che copre fino all’80% delle spese per patenti professionali (C, D, CQC…).

Le domande si presentano sulla piattaforma “Buono Patenti” e il voucher va utilizzato entro 60 giorni presso autoscuole accreditate.

A coloro che aderiranno al progetto “Buono Patenti”, e che faranno domanda, Contram s.p.a. erogherà formazione sui temi specifici del Tpl attraverso un “piano di qualificazione”, e non solo: quelli che alla fine del programma di formazione avranno sottoscritto un contratto di lavoro (previo raggiungimento dell’idoneità con apposita selezione) potranno essere rimborsati di tutto o parte dell’ammontare del costo per l’ottenimento dei titoli abilitanti, rimasto a proprio carico.

Il Bonus Patente 2025 è un’importante opportunità per introdursi al mondo del lavoro.

Con il “CLICK DAY” in apertura entro ottobre 2025 e nuovi fondi disponibili, è il momento di tenere d’occhio i canali del Ministero e preparare la documentazione necessaria.

Informazioni specifiche sul sito www.contram.it.