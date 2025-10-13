Ultime news
Home | Economia | Click Day Bonus Patenti: la “Contram SpA” incentiva il voucher del Ministero
Iniziativa della "Contram SpA" per favorire l'acquisizione di patenti professionali
Iniziativa della "Contram SpA" per favorire l'acquisizione di patenti professionali

Click Day Bonus Patenti: la “Contram SpA” incentiva il voucher del Ministero

in Economia 13 Ottobre 2025 266 Visite

Contram offre ai giovani del territorio una concreta possibilità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro, integrando con proprie risorse l’iniziativa CLICK DAY BONUS PATENTI del Mit.

Il Bonus Patenti 2025 è un incentivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che copre fino all’80% delle spese per patenti professionali (C, D, CQC…).

Le domande si presentano sulla piattaforma “Buono Patenti” e il voucher va utilizzato entro 60 giorni presso autoscuole accreditate.

A coloro che aderiranno al progetto “Buono Patenti”, e che faranno domanda, Contram s.p.a. erogherà formazione sui temi specifici del Tpl attraverso un “piano di qualificazione”, e non solo: quelli che alla fine del programma di formazione avranno sottoscritto un contratto di lavoro (previo raggiungimento dell’idoneità con apposita selezione) potranno essere rimborsati di tutto o parte dell’ammontare del costo per l’ottenimento dei titoli abilitanti, rimasto a proprio carico.

Il Bonus Patente 2025 è un’importante opportunità per introdursi al mondo del lavoro.

Con il “CLICK DAY” in apertura entro ottobre 2025 e nuovi fondi disponibili, è il momento di tenere d’occhio i canali del Ministero e preparare la documentazione necessaria.

Informazioni specifiche sul sito www.contram.it.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani