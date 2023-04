Venerdì 21 aprile all’Università della terza età dell’Alto maceratese (Uteam) di San Severino è stato presentato il libro “Sessanta… e adesso! La guida per viverli bene”, scritto a quattro mani da Claire Parker e Muir Gray, con la prefazione di Walter Ricciardi, ed edito da Edizioni Lswr (Edra). La presentazione è stata a cura del dottor Andrea Poscia, Dirigente medico all’Ast di Ancona (Unità di Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative di Jesi) e dalla dottoressa Agnese Collamati, specialista in Geriatra dell’Ast di Ancona (Distretto di Fabriano e Ancona).

Dopo il saluto di benvenuto del presidente Adriano Vissani e della direttrice dei corsi Anna Vissani (che ha anche coordinato l’organizzazione dell’evento), è stato proiettato sullo schermo un video contributo del professor Walter Ricciardi, docente d’Igiene e Sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma, il quale ha sintetizzato brevemente gli argomenti trattati nel libro e ha messo a fuoco l’importanza della prevenzione in tema di salute e della qualità della vita.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming, grazie alla collaborazione della Casa editrice Edra, ed è stato caricato successivamente sulla piattaforma youtube al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=o0Ejub0tD6c.

Sono stati presentati, da parte dei relatori, i dati di alcune statistiche, come per esempio quella dei super centenari in Italia e nel mondo. L’andamento demografico nel 2022 e l’aspettativa di vita nelle Marche, presentati dall’Istat, ci dicono che ci sono pochi nati e più anziani che giovani, ma che è una regione dove si vive più a lungo; l’età media dei residenti (sempre nelle Marche), pari a 47,5 anni, è superiore alla media nazionale, che è di 46,4 anni.

L’argomento del libro ruota, in sostanza, intorno al concetto di “invecchiamento attivo”. Essere padroni della propria salute è possibile.

Non è mai troppo tardi (né troppo presto) per cominciare a percorrere la strada del benessere. Non si deve temere l’avanzare dell’età, anzi, adottando scelte e comportamenti salutari, l’età “d’argento” può diventare “d’oro”.

Una conferma che aggiunge un ulteriore tassello nell’indirizzare il percorso di benessere di ciascuno di noi lo ha dato la pandemia o meglio la sindemia: termine che si ottiene dalla fusione delle parole sinergia, epidemia, pandemia ed endemia.

Dal libro si possono trarre dei consigli relativi allo stile di vita da adottare, tipi di esercizi fisici da svolgere e l’alimentazione da seguire. Il tutto si potrebbe anche sintetizzare in pochi concetti, come: “Fare qualcosa è meglio di niente”, “Più ne fai e meglio è”, “Ogni esercizio è buono e l’esercizio fisico fa bene a tutti”.

Bisogna essere attivi, cercare di essere ottimisti e provare ad armonizzare pensieri e umore. Essere attenti a prendersi cura di tutto il corpo, perché se abbiamo problemi o dolore in un punto tutto il corpo ne può risentire.

I relatori hanno sottolineato anche l’importanza dei vaccini, per difendersi da alcune malattie che possono comportare gravi conseguenze e la partecipazione agli screening che vengono proposti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. Fare lo screening vuol dire fare prevenzione, allo scopo di individuare una malattia prima che si manifesti con sintomi. Proteggere, quindi, la propria salute.

Il libro è reperibile presso le edicole e anche online.

Fiorino Luciani