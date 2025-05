Mafalda Minnozzi conquista gli Usa: il suo nuovo album è nella Top 10 del jazz

Sempre più planetario il successo di Mafalda Minnozzi, straordinaria cantante di caratura internazionale cresciuta a San Severino e poi trasferitasi in Brasile dove è divenuta ambasciatrice della musica italiana. Da qui agli Stati Uniti, Paese che ormai Mafalda ha letteralmente conquistato, il passo è stato breve per lei che si sta gustando, proprio in queste settimane, il travolgente successo per “Riofonic”, il suo nuovo album che dopo essere entrato nella Top 10 della prestigiosa classifica a stelle e strisce JazzWeek ha iniziato a scalarla fino ad arrivare alla ottava posizione grazie a un elevatissimo numero di passaggi radiofonici nel circuito che comprende le principali radio statunitensi dedicate al jazz. Con una media di 160 spins/settimana l’album di Mafalda, che da quattro settimane è nella Top 10, ha ottenuto un risultato assolutamente imprevedibile, considerando che si tratta di una produzione discografica indipendente realizzata da un’etichetta in competizione con le multinazionali e le tradizionali case discografiche americane del jazz.

Una vera medaglia d’oro conquistata sul campo dalla voce di questa artista di “casa nostra” che canta in portoghese e in inglese il suo amore per Rio, la “Cidade Maravilhosa”, interpretando compositori carioca come Jobim, Menescal, Carlos Lyra e Luiz Bonfá sotto la direzione artistica di Paul Ricci, accompagnata da una band di grandissimi musicisti brasiliani e con la partecipazione speciale dello stesso maestro Roberto Menescal (87 anni, uno dei padri fondatori della bossa nova), del violoncello di Jaques Morelenbaum, del contrabbasso di Jorge Helder.

All’interno dell’album due composizioni inedite scritte a quattro mani da Mafalda e Paul Ricci che risultano tra i brani piú programmati negli Stati Uniti e uno speciale omaggio a Domenico Modugno con il suo brano “Tu Si Na Cosa Grande” proposto in ritmo di bossa nova.

L’album “Riofonic” fa parte del progetto musicale “Meu Rio” che comprende, oltre all’album in questione, due videoclip, un nuovo spettacolo che ha debuttato con successo sul palco del Blue Note Sao Paulo, e un film-documentario di minuti (con sottotitoli in italiano e in inglese) registrato a Rio, in cui Mafalda si racconta e mostra il dietro le quinte della registrazione dell’album con tutti i suoi protagonisti. Tutto è già disponibile sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali di Mafalda.