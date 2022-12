Dopo la cerimonia d’accensione delle luci (di cui riferiamo sotto) prende il via il cartellone per le festività con tante iniziative organizzate dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con le associazioni settempedane, i Comitati di frazione, dei quartieri e dei rioni.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 11, a Cesolo c’è la messa con la benedizione di tutti i Bambin Gesù che la notte di Natale verranno messi nel presepe.

A partire dalle ore 9, sotto i portici di piazza, si apre il “Mercatino di Natale” con enogastronomia a km 0 per tutti i gusti e idee regalo hand made.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30 con ritrovo davanti alla sede della Pro loco, “X-Mas Tour” con la guida Paola Poloni. Si va alla scoperta dei palazzi storici del centro con apertura straordinaria di palazzo Franchi Servanzi e di alcuni cortili a sorpresa. E’ prevista anche una degustazione finale.

Info e prenotazioni allo 0733638414, costo 10 euro.

Dalle 16 in piazza musica d’artista con “Il pianista sul Maggiolone”, concerto al calar del sole.

Al Feronia, invece, alle ore 17, appuntamento culturale imperdibile dal titolo: “I fratelli Crivelli: museologia, storia dell’arte e fortuna”, conferenza con Stefano Papetti, Alessandro Delpriori e Oronzo Mauro. L’ingresso è gratuito.

In serata, alle 21, al cinema San Paolo la rassegna di film promossa dai Teatri di Sanseverino propone “Il Colibrì” di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Laura Morante.

Al centro della piazza, intanto, fa bella mostra di sé un presepe ottagonale con figure ad altezza naturale che sembrano roteare attorno a un albero gigante, illuminato da 33mila maxi luci a led, che ogni sera al tramonto inizia a brillare. E’ stato acceso domenica 4 dicembre nel corso di una bella cerimonia aperta da una magica corografia delle ragazze e dei ragazzi del gruppo di danza dell’Asd Studio Dance Academy.

A salutare l’evento c’erano l’arcivescovo Francesco Massara e il sindaco Rosa Piermattei, insieme ad assessori e consiglieri dei gruppi presenti in Consiglio.

“L’augurio è che io faccio – ha detto monsignor Massara – è che ognuno di noi possa essere una luce per questa città, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri luoghi di lavoro. Credo che ognuno di noi desideri un periodo di pace, di serenità, di salute. Spero che con la nascita del Signore ci possa essere una rinascita per questo territorio, per i suoi abitanti, per gli ammalati e, soprattutto, per i bambini perché possano crescere bene”.

Subito dopo il sindaco, Rosa Piermattei, ha aggiunto: “Per noi questo Natale sarà rappresentato, come vuole la tradizione cristiana, dal presepe con tutto il suo significato. Insieme al grande presepe di piazza ci saranno altri presepi in città e nelle frazioni. Abbiamo programmato un mese di iniziative per bambini, giovani e meno giovani. Per la prima volta abbiamo realizzato il calendario di eventi insieme alla Pro Loco, alle tante associazioni, ai quartieri, ai rioni e alle frazioni. Stiamo vivendo ancora momenti difficili. Uniti, tutti insieme, ce la faremo”.

Straordinario il presepe ottagonale al centro della piazza, opera realizzata dal settempedano Giovanni Domizi con un lungo lavoro durato giorni. All’allestimento hanno contribuito il Vivaio Manfrica, Gregorietti Edilizia, Petrocchi Lamiere, l’impresa Fratelli Panichelli di Serralta, la Elettro P di Gabriele Prato con la collaborazione dell’ufficio Manutenzioni del Comune e della Polizia locale.