“Non aver eletto un consigliere regionale settempedano danneggia il nostro paese”

in L'intervento 13 Ottobre 2025 207 Visite

Queste poche parole per complimentarmi, usando un briciolo di ironia, con tutti quelli che hanno speso tempo, tenacia e impegno per far sì che il Comune di San Severino Marche non avesse un rappresentante nel Consiglio regionale di recente nomina.
Sono palpabili il completo disinteresse e la totale indifferenza di codesti personaggi verso il paese e la cittadinanza tutta. Il non essere presenti in Consiglio regionale ha conseguenze negative comprensibilissime da tutti; perciò sento un moto di amarezza, disgusto e vergogna nell’essere concittadina di individui che hanno reso possibile e facilitato questo risultato che danneggia il paese in cui sono nata e a cui sono legata da grande affetto. Mi auguro che i loro sonni non siano tranquilli.

Liana Trettaccone, San Severino Marche

