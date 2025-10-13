“Non aver eletto un consigliere regionale settempedano danneggia il nostro paese”

Queste poche parole per complimentarmi, usando un briciolo di ironia, con tutti quelli che hanno speso tempo, tenacia e impegno per far sì che il Comune di San Severino Marche non avesse un rappresentante nel Consiglio regionale di recente nomina.

Sono palpabili il completo disinteresse e la totale indifferenza di codesti personaggi verso il paese e la cittadinanza tutta. Il non essere presenti in Consiglio regionale ha conseguenze negative comprensibilissime da tutti; perciò sento un moto di amarezza, disgusto e vergogna nell’essere concittadina di individui che hanno reso possibile e facilitato questo risultato che danneggia il paese in cui sono nata e a cui sono legata da grande affetto. Mi auguro che i loro sonni non siano tranquilli.

Liana Trettaccone, San Severino Marche