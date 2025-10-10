Sport e memoria: giornate di Orienteering nel ricordo di Alessandro Lucarelli

La passione per lo sport e l’amore per il territorio delle colline settempedane saranno il cuore del “Memorial Alessandro Lucarelli”, un evento di orienteering che si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre sul monte Canfaito. L’iniziativa è dedicata ad Alessandro Lucarelli, orientista scomparso lo scorso anno durante una gara, e mira a celebrarne lo spirito in una due giorni di competizioni, ma soprattutto di sport e amicizia.

Le gare, organizzate dalla sua famiglia assieme all’Asd Picchio verde e dal Ccr Roma, alle delegazioni della Federazione italiana sport orientamento Fiso delle Marche, rappresentata dal presidente Matteo Dini, e del Lazio, nonché assieme alla Città di San Severino, sono valide come prove del Trofeo Italia centrale.

Il Memorial si articola in due tappe di gara e un evento serale di riflessione: sabato 11 Gara sprint, valida come 9^ prova del Trofeo Italia centrale, nel centro storico di San Severino con ritrovo in piazza dalle ore 15; poi, domenica 12 Gara middle sul Monte Canfaito, all’interno della Riserva nazionale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, per una competizione valida come 10^ prova del Trofeo Italia centrale con ritrovo dalle ore 9.30. Al termine dell’appuntamento, intorno alle ore 17, ci saranno le premiazioni.

Il momento centrale di ricordo e condivisione, infine, si terrà sabato 11 ottobre dalle ore 18.30 al teatro Italia con l’evento “Insieme… Oltre il traguardo”.

Edoardo Lucarelli, fratello di Alessandro e organizzatore del Memorial, sottolinea: “Obiettivi, risultati da raggiungere, barriere da scavalcare, nello sport come nella vita. Alessandro Lucarelli, mio fratello, sapeva bene cosa intendo e tutto questo lo ha fatto a modo suo, fino a quando ha potuto. Se n’è andato una mattina di maggio… la sua si è fermata mentre coltivava una delle sue recenti passioni, un amore sbocciato negli ultimi anni. L’orienteering è uno sport che coniuga corsa, amore per la natura, coraggio e competizione e ad Ale, tutto questo, piaceva molto. Sabato 11 e domenica 12 ottobre in uno dei luoghi del cuore di tutta la nostra famiglia, ricorderemo tutto questo in una due giorni di gare ed amicizia”.

L’evento conclusivo della giornata di sabato racconterà il romanzo “Oltre il traguardo”, ultimo libro di Alessandro Lucarelli. La serata vedrà la partecipazione di importanti realtà e figure tra le quali il Fai con il presidente della delegazione regionale delle Marche, il professor Giuseppe Rivetti.

I proventi ad offerta libera dell’iniziativa e della vendita del libro saranno devoluti all’associazione Progetto Filippide Marche, realtà che sostiene progetti per ragazzi affetti da autismo e disabilità.

L’associazione presenterà anche le storie di Stefano, Cinzia e Marco, testimonianze di come sia possibile “scavalcare l’ultimo baluardo del muro”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni sul percorso orienteering ci si può rivolgere al numero di telefono 3298357366.