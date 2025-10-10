Campionati italiani cadetti: Tommaso Zitelli è medaglia di bronzo nel disco

Ai Campionati italiani cadetti, a Viareggio, la rappresentativa under 16 delle Marche si ripete al nono posto della classifica combinata.
Per gli atleti della nostra regione c’è lo stesso piazzamento dell’anno scorso con un gran numero di risultati nei primi otto (ben tredici in totale), confermando la competitività della squadra in molte gare.
A livello individuale, brilla la medaglia di bronzo conquistata nel disco da Tommaso Zitelli.
Classe 2011 e quindi al debutto nella categoria, il portacolori del Cus Camerino trova subito il record personale di 43.02 al primo tentativo e si porta in testa, poi sotto la pioggia viene superato da due avversari più grandi di un anno (l’umbro Diego Dolciami 43.65 al quarto turno, il campano Giuseppe Capasso 44.17 all’ultima prova) ma il giovanissimo lanciatore di San Severino, figlio d’arte dell’ex azzurro Marco, può festeggiare il podio.
Complimenti al giovane atleta settempedano!!