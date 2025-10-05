La Climacalor inizia il campionato col botto: sconfitto nettamente il Basket Macerata

Roba da stropicciarsi gli occhi! La Climacalor San Severino, supportata dallo sponsor di giornata Artigianvetro, non patisce di timori reverenziali, dà un calcio alla cabala che la voleva quasi sempre battuta dal quintetto maceratese e comanda il derby dall’inizio alla fine, imponendosi in tre dei quattro tempi. Meritato il 71-60 finale e doverosa l’ovazione riservata dai tifosi locali ai propri paladini. Coach Giacomo Funari con il vice Danilo Di Battista esausti a fine gara ma assolutamente gratificati da quanto si è visto sul parquet ed in gloria al termine della prima, scoppiettante, partita di campionato. Capitan Giorgio Severini e soci ispirati sin dall’avvio con difesa coriacea e attacco innescato dagli scatenati Magrini (per Mister Fantastic alias l’Uomo allungato dei Fantastici 4, al termine, anche 14 rimbalzi…), top scorer della serata, e Samuele Vissani che bombarda dall’arco facendo saltare l’impianto difensivo degli ospiti in più di un’occasione. A metà gara il +8 Climacalor fa intuire che la serata per i maceratesi è di massimo impegno. A fine terzo periodo la forbice addirittura si allarga, il quintetto di Pepi si danna l’anima per rientrare in partita, perde anche due pedine principi per 5 falli ma la Climacalor, pur subendo il tentativo di rimonta dei ragazzi del capoluogo, tiene ed esulta.

«Abbiamo interpretato sin dall’avvio una partita appropriata, impensabile da quanto fatto vedere nella pre season e nonostante l’assenza del lungo Potenza infortunatosi in allenamento alla spalla facesse presagire ulteriori difficoltà – commenta a fine gara coach Funari -. Siamo stati davanti fin dalle prime battute e ci siamo rimasti fino alla fine. Abbiamo corso molto e costruito tiri ad alta percentuale ed abbiamo vinto con merito. Ora dobbiamo abituarci a tenere intensità di questo livello anche in futuro. Il torneo è appena iniziato, dobbiamo trovare continuità». Raggiante il diesse Gabriel Cingolani: «Voglio fare i complimenti ai ragazzi, viste le difficoltà che stiamo vivendo in questa prima parte della stagione per infortuni vari. Non era affatto facile affrontare la corazzata Macerata, squadra in pole per la vittoria finale. Vero è che era la prima partita di campionato, quindi sicuramente la squadra maceratese deve trovare ancora la chimica, ma batterla fa sempre notizia. Nonostante non siamo al completo da diverso tempo ce la siamo giocata alla grande, tenendo sempre alta l’intensità e la concentrazione, e siamo stati gratificati. Complimenti alla coppia di allenatori Funari-Di Battista per aver preparato la partita al top e per aver tenuto sempre alta la tensione! Ora ci rimettiamo al lavoro per preparare la partita di Matelica. Il quintetto matelicese ha dimostrato vincendo il memorial Toti Barone di essere una buona squadra, ma a Matelica, venerdì prossimo – conclude sicuro Cingolani -, daremo vita ad un altro avvincente derby».

CLIMACALOR SAN SEVERINO – BASKET MACERATA 71-60

CLIMACALOR: Magnatti, Bottacchiari n.e., Ortenzi 13 (2 tiri da 3 punti), G. Severini 6 (2t. da 3p.), Migliorelli 5, Atodiresei 3 (1t. da 3p.), Della Rocca 1, Romitelli n.e., Corvatta, Magrini 23 (1t. da 3p.), Strappaveccia n.e., Vissani 20 (4t. da 3p.) All. Funari

BASKET MACERATA: Iacobone n.e., Boffini 20, Tiberi 11, Severini 2, Paggi, Soricetti 9, Torresi 3, De Pompeis n.e., Nardi 2, Montanari 7, Illuminati 2, Panaro 4. All. Pepi

Parziali: 21-17, 19-15, 21-17, 10-11; progressivi: 21-17, 40-32, 61-49, 71-60; usciti per 5 falli Tiberi e Nardi (Basket Macerata)

Luca Muscolini