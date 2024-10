Due rinforzi per la Settempeda: il centrocampista Rango e il difensore Rabini

Per la sfida casalinga di sabato 12 ottobre, ore 15.30, contro l’Aurora Treia – valida per il sesto turno di campionato – la Settempeda proporrà due novità importanti. Sono presenti, infatti, nell’elenco dei convocati gli ultimi due arrivi. Se per uno di questi giocatori è la seconda chiamata, per l’altro è l’esordio assoluto.

Alessandro Rabini, infatti, è già stato presente, pur non giocando, in quel di Montecosaro dove è rimasto in panchina; Nicolas Rango, invece, vivrà la prima giornata a tinte biancorosse. Partiamo proprio da Rango, ovvero l’ultimo rinforzo scelto dalla società biancorossa per dare un’opzione in più al reparto di centrocampo.

Il classe 2002 arriva dal Fabriano Cerreto, squadra in cui ha iniziato la stagione e dalla quale si è svincolato scegliendo poi di sposare il progetto della Settempeda. Bel colpo quello piazzato dai dirigenti che inseriscono un elemento di qualità che può ricoprire più ruoli nel settore nevralgico del campo e potrà fornire un apporto determinante alla squadra oltre che garantire una certa esperienza maturata grazie alle stagioni trascorse in squadre di primo piano: Atletico Azzurra Colli, Servigliano e appunto Fabriano Cerreto in Eccellenza; Matelica, Montegiorgio e Casette Verdini in Promozione.

Una scelta, quella di Rango, condivisa e avallata da mister Ciattaglia che conosce bene il ragazzo avendolo avuto alle proprie dipendenze a Matelica.

Arriva dalla Fermana, invece, Rabini giovane difensore (classe 2004) che va a puntellare il reparto arretrato e dove potrà essere una valida alternativa. Il centrale di Camerano, capace di ricoprire più ruoli difensivi, vanta già esperienze interessanti sia a livello giovanile sia come under. Basti pensare in tal senso alle recenti avventure in serie D, torneo in cui ha difeso i colori dell’Acireale (Sicilia) e del Matese (Campania).

Roberto Pellegrino