Dopo il sold out registrato dal concerto del giovane pianista russo Alexander Sorokin, applaudito a lungo dal pubblico, che ha richiesto a fine serata ripetuti bis, il Festval d’Estate a Palazzo Claudi si conclude domenica 6 agosto con il Quartetto d’Archi di Aldo Campagnari, accompagnato al pianoforte da Aki Kuroda, su musiche di Respighi e Chausson.

Il concerto – nel cortile di Palazzo Claudi a Serrapetrona con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero – sarà preceduto da un importante evento culturale collaterale.

Alle ore 18, infatti, nelle stanze dello stesso Palazzo Claudi si terrà l’anteprima della rappresentazione “Tu e Claudio”, atto teatrale, primo studio per uno spettacolo su Claudio Claudi che andrà in scena nel 2024. In caso di maltempo il successivo concerto si svolgerà nella vicina chiesa di San Francesco.

Il Festival, giunto all’undicesima edizione, è organizzato dalla Fondazione Claudi con la collaborazione del Comune di Serrapetrona e con il patrocinio della Regione Marche.