Uso e spaccio di stupefacenti: un arresto e una segnalazione da parte dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Severino hanno arrestato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’attività investigativa ha preso avvio dopo che i Carabinieri, nel corso di mirati servizi, hanno notato un sospetto via vai nei pressi di un garage di uno stabile nel centro della città. Gli operanti hanno osservato l’ennesimo movimento sospetto e hanno, così, deciso di intervenire fermando un soggetto per un controllo. Quest’ultimo, un 28enne di origini albanesi, residente a Castelraimondo, pure lui già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 10 grammi di cocaina. A questo punto sono scattati controlli più approfonditi ed è stato effettuato un accesso nel garage.

La conseguente perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 29enne di San Severino: 400 grammi di “marijuana”, più di 800 grammi di “hashish”, 90 grammi di “cocaina” oltre a più di 600 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio, nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

Il materiale e lo stupefacente rinvenuto sono stati sottoposti sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Macerata. A carico del 28enne albanese di Castelraimondo, è stata inoltrata la prevista segnalazione amministrativa alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Questi interventi testimoniano la determinazione dell’Arma nel contrastare ogni forma di illegalità legata al traffico e al consumo di stupefacenti e il lavoro dei Carabinieri, capillare e tempestivo, rappresenta una garanzia per la sicurezza del territorio.