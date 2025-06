UniCam: Cecilia Rocci si laurea in “Ctf” con 110 e lode più l’encomio

La giovane Cecilia Rocci si è brillantemente laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche all’università di Camerino, chiudendo il suo corso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, più l’encomio accademico riservato ai migliori studenti.

Con la professoressa Roberta Censi (correlatrice Cristina Casadidio), ha discusso una tesi sperimentale in Produzione industriale dei medicinali, dal titolo “Progettazione e sviluppo di nanoparticelle modulabili a base di acido ialuronico per applicazioni avanzate nel Drug Delivery”.

Il lavoro è stato scritto e poi presentato in Commissione d’esami tutto in Inglese, con ottima pronuncia e padronanza della lingua.

Cecilia Rocci ha chiuso così il suo percorso universitario in maniera davvero brillante, dopo cinque anni di studio impegnativi ma gratificanti, affrontati con particolare dedizione e spirito di sacrificio, riuscendo persino a fare qualche lavoretto occasione (come ad esempio la babysitter o la barista) per pagarsi proprio l’Università.

Mamma Michela e papà Emanuele sono molto orgogliosi di lei e, assieme agli altri familiari, le augurano un radioso futuro professionale, ricco di soddisfazioni e traguardi da raggiungere.