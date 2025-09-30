Al BluGallery specialisti a confronto sulle “Sinergie diagnostiche in cardiologia”

Il dottor Raul Brambatti, medico cardiologo, organizza al Centro medico Blugallery il convegno “Sinergie diagnostiche in cardiologia: imaging e pratica specialistica”: un’occasione importante per esplorare il futuro della Cardiologia promuovendo l’integrazione delle competenze, con un approfondimento sull’utilizzo delle tecnologie più avanzate. Il corso di formazione si tiene venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

L’obiettivo dell’iniziativa

Come sottolinea il dottor Federico Crusco, Direttore di Radiologia negli ospedali di Foligno Spoleto, “il corso nasce con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato tra Cardiologia clinica e Diagnostica per immagini. In un contesto medico sempre più multidisciplinare, la collaborazione

tra cardiologi e radiologi è fondamentale per una diagnosi precisa e un trattamento tempestivo delle patologie cardiovascolari. Attraverso sessioni teoriche e discussioni di casi clinici, esploreremo le potenzialità delle tecniche di Imaging avanzato — ecocardiografia, TC coronarica, Risonanza magnetica cardiaca — e la loro applicazione nella pratica quotidiana”.

Il corso affronterà, quindi, non solo gli aspetti tecnici degli esami, ma anche l’importanza della comunicazione interspecialistica e la costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati.

Il dott. Raoul Brambatti, direttore scientifico del convegno, aggiunge: “La risonanza magnetica cardiaca (Rmc) è un esame di imaging non invasivo che consente di analizzare il cuore con grande dettaglio. L’approccio multidisciplinare, che vede cardiologi e radiologi lavorare insieme, è cruciale per una diagnosi accurata e per avviare tempestivamente il trattamento. L’integrazione di competenze e tecnologie avanzate, come la Rmce la Tac, è

particolarmente importante nelle malattie cardiache complesse, dove una diagnosi precisa è essenziale per scegliere la terapia più efficace”.

Durante il convegno sarà fatto il punto sulle nuove acquisizioni nell’ambito della Diagnostica cardiologica e Radiologica integrata, presentando le più recenti innovazioni tecnologiche e il loro impiego nella pratica clinica.

Il convegno si rivolge a cardiologi, chirurghi vascolari, radiologi, medici di medicina generale, infermieri, tecnici e medici in formazione, interessati a potenziare la sinergia tra competenze cliniche e strumentali, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità dell’assistenza al paziente.