Il primo compleanno da mamma per Lady Bonaventura

Federica Ziliani, la bella moglie di Giacomo Bonaventura, ha risposto via Instagram alle domande dei follower sulla coppia e sulla vita a Firenze della quale dice: “Firenze mi piace tantissimo, è sempre stata una delle mie città preferite ed amo la Toscana in generale. Io e Giacomo ci siamo conosciuti nel 2011, quando all’ultimo momento ho sostituito un’amica, che si era rotta il polso e che ancora ringrazio, come hostess a una serata per festeggiare la promozione dell’Atalanta in A. Quando ho capito che era l’uomo giusto? L’ho capito dal primo bacio e in ogni gesto ma anche e soprattutto da come abbiamo superato le difficoltà. Difetti? Il disordine e la sua troppa tranquillità, per i miei gusti è sempre troppo sereno, pacifico e paziente. Ma allo stesso tempo ringrazio il cielo che sia fatto così, lo amo per questo. E’ un padre bravissimo”.

La coppia infatti l’11 ottobre ha avuto il primo figlio, Edoardo.

“Siamo stanchini, nella norma, io mi alzo perché lo allatto ma anche Giacomo si sveglia perché Edoardo si fa sentire”, scherza Federica rispondendo ad altre domande. Inoltre lady Bonaventura, parlando del marito dice che è “riservato a livelli quasi patologici”.

Ad inizio della scorsa settimana la Ziliani ha compiuto 31 anni festeggiati ovviamente in famiglia. E queste sono state le parole con cui ha descritto le sue emozioni: “Più di quello che ho sempre sognato. Grazie a mio marito, grazie al mio piccolo Edo, grazie alla mia famiglia, grazie alle amiche e agli amici, e grazie a tutti quelli che mi hanno inondato di affetto e di belle parole. Mi avete fatto sentire tanto speciale. Il mio primo compleanno da mamma, non lo scorderò mai “.

