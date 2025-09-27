Amichevole Lube-Modena al palas Ciarapica: una bella festa di sport

La prima amichevole ufficiale della preseason si chiude con una vittoria per i biancorossi della Lube davanti a 600 tifosi. Proprio come un anno fa, il PalaCiarapica di San Severino, affollato dai Predators, dedica una standing ovation alla Cucine Lube Civitanova, che indossa le nuove divise e supera la Valsa Group Modena di coach Alberto Giuliani in tre set (30-32, 23-25, 22-25).

Lube in campo con Boninfante al palleggio, Hetman, Loeppky e Duflos-Rossi a gestire gli attacchi, Tenorio e Wang al centro, Bisotto libero. Esordio dalla panchina per Pablo Kukartsev, nazionale argentino ingaggiato nel mercato estivo e reduce dai Campionati del mondo.

Modena schierata con Tizi Oualou in cabina di regia e Buchegger opposto. Davyskiba e Massari laterali, Pardo e Sanguinetti, Perry libero

Il primo set, a lungo dominato dalla Lube (13-19), registra un ingresso fugace con primo sigillo assoluto in biancorosso per Kukartsev (17-21) e si chiude con un fitto punto a punto ai vantaggi che premia i cucinieri dopo 35 minuti. Decisivi Loeppky a muro e Tenorio in battuta (30-32). Sul fronte opposto Davyskiba e Sanguinetti tengono vivo il set. La Lube attacca con il 52% contro il 42% dei rivali, trova 2 ace e 3 muri.

Nel secondo atto la Valsa Group cresce in attacco (58%), ma La Lube si ripete. Applausi per il 16enne Penna, subentrato al servizio in un momento delicato. Sul 18-18 arriva uno strappo. L’attacco di Duflos-Rossi, il muro cuciniero e il diagonale di Hetman fanno il vuoto (18-21). Due prodezze di Ikhbayri, intervallate dal block dei gialli, riaprono i conti (23-23). Loeppky (7 punti con l’88%) e Duflos-Rossi mettono la parola fine (23-25).

Il terzo parziale si apre con Wang al servizio (0-4), tra i modenesi c’è Federici libero. Come nei set precedenti gli emiliani risalgono (11-12). La Lube allunga con il servizio e il muro (12-15), ma gli uomini di Giuliani lottano (14-15). Il pari arriva sull’ace di Sanguinetti (17-17). Loeppky in attacco e al servizio scuote la Lube, che vola con un salvataggio di Bisotto e il punto di Duflos-Rossi (18-21). Civitanova resta lucida, Modena sbaglia la battuta finale (22-25).