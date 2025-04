Un Giubileo di misericordia e speranza al ”Bambin Gesù”

Il Liceo “Bambin Gesù” ha vissuto un momento di profonda spiritualità e riflessione in occasione del Giubileo celebrato quest’anno, cogliendo l’occasione per rafforzare il senso di comunità e riflettere sul valore della misericordia nella vita scolastica e personale. Una giornata intensa e partecipata che ha coinvolto studenti, insegnanti e la comunità religiosa in un vero e proprio cammino fisico e interiore, ricco di significato e condivisione.

Il programma dell’evento ha preso il via con l’incontro con padre Luciano Genga, il quale ha guidato la comunità scolastica in una riflessione sul tema centrale del Giubileo: la misericordia divina. Attraverso parole semplici ma profonde, il religioso ha saputo toccare le corde del cuore degli studenti, invitandoli a riscoprire il perdono, l’ascolto e la comprensione come strumenti fondamentali per costruire relazioni autentiche e solidali. Il cappuccino ha sottolineato come piccoli gesti di misericordia, quali visitare un malato in ospedale o un anziano in una casa di riposo, possano restituire il sorriso a chi lo ha perduto da tempo o forse non lo ha mai conosciuto: un atto di amore che fa bene a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo compie.

A seguire, si è aperto uno spazio riservato al sacramento della riconciliazione, durante il quale molti alunni e docenti hanno avuto l’opportunità di confessarsi, per vivere un momento personale di rinnovamento spirituale.

Il cuore della giornata è stato il pellegrinaggio a piedi dalla sede del liceo fino alla chiesa di San Giuseppe, che ha visto coinvolte, oltre a studenti e docenti, anche la dirigente scolastica, la professoressa Oliva Pallotto, e alcune consorelle. Un cammino simbolico e partecipato che ha reso visibile l’unità e l’impegno della scuola nel vivere pienamente lo spirito giubilare.

La celebrazione si è conclusa con la messa, presieduta da padre Luciano, durante la quale sono stati ricordati il valore della misericordia e il significato profondo del Giubileo: un tempo straordinario di grazia, di riconciliazione, di rinascita e di speranza. L’iniziativa, fortemente voluta dal corpo docente e dalla dirigente scolastica, ha dimostrato ancora una volta come il Bambin Gesù sia una comunità educativa attenta alla crescita umana e spirituale dei suoi studenti e impegnata nel formare giovani consapevoli, responsabili e capaci di guardare al futuro con fede e speranza.

