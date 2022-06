Rinnovamento nel segno della tradizione per la Pro loco che, in occasione dell’elezione nel corso dell’ultima assemblea generale dei soci, ha scelto di confermare alla propria guida la presidente uscente Paola Miliani.

Al vertice dell’associazione turistica settempedana, in una lista presentatasi coesa e con la volontà di portare avanti le tante iniziative già avviate, sono stati eletti anche Luciano Angeletti, Mauro Capaldi, Silvia Cipolletti, Giulia Panebianco Pacini, Gessica Ruggeri, Barbara Vagnoni che sono i nuovi entrati nel coordinamento, insieme a Cadia Carloni, che è stata riconfermata nel ruolo di cassiera, Serenella Eugeni, Adriana Feliziani, Angelo Papa e Angelo Possanzini.

Del nuovo direttivo, che sarà chiamato ad approvare un nuovo statuto tra una quindicina di giorni, faranno parte undici componenti. Nel nuovo statuto non dovrebbero comunque essere previste le nuove figure degli organi di controllo.

“Abbiamo bisogno di validi aiuti per sostenere il lavoro importante già avviato e per affrontare nel migliore dei modi il nuovo lavoro che già ci attende”, ha sottolineato la riconfermata Paola Miliani, invitando tutti alla collaborazione di un sodalizio “che lavora e lavorerà per il bene della città”.

Le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro loco, i cui ruoli saranno definiti nei prossimi giorni, hanno visto contrapposte due liste.

Nella lista “San Severino nel cuore”, che ricandidava la Miliani, figuravano tra i candidati Luciano Angeletti, Mauro Capaldi, Cadia Carloni, Nando Ciavaroli, Silvia Cipolletti, Serenella Eugeni, Adriana Feliziani, Aldo Luciani, Shura Oyarce Yuzzelli, Giulia Pacini Panebianco, Angelo Papa, Angelo Possanzini, Gessica Ruggeri, Barbara Vagnoni.

Candidati al voto anche i componenti di una seconda lista: Edoardo Beni, Gianluca Bonifazi, Giulio Borioni, Amalia Brinda, David Dignani, Ludovico Ferrara, Leonardo Giana, Elisa Marini, Davide Meschini, Andrea Migliozzi, Adrian Moisa, Lorenzo Plesca, Daniele Prato, Raniero Romaldi, Valentina Bettucci e Leonardo Simoncini.