L’impegno alla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente, da molti anni portato avanti da varie associazioni, nel pomeriggio di sabato 21 maggio ha avuto un nuovo appuntamento nel nostro Comune, dove il circolo Legambiente “Il Grillo”, il Cai San Severino e l’associazione ciclistica Bike Zone hanno intrapreso, di nuovo, attività di pulizia e recupero dei rifiuti abbandonati lungo la “Valle dei Grilli”. La manifestazione, aperta a tutti, ha visto la partecipazione di cittadini e volontari delle tre associazioni settempedane e, nonostante il luogo scelto fosse stato già sottoposto a un’operazione simile nel settembre del 2021 (prima edizione post Covid di “Puliamo il mondo”), sono stati recuperati diversi rifiuti abbandonati: gomme di autoveicoli, plastica, vetro e altro!

Questo ci conferma che, purtroppo, la mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo è ancora molto presente.

La manifestazione si è svolta lungo la Valle dei Grilli, nel tratto ancora percorribile, non soltanto per ripulire l’area, ma anche per evidenziare, ancora una volta, l’altro problema che vi sussiste da alcuni anni: la chiusura al pubblico di questa antica via per il pericolo di frane. Quando l’impegno delle amministrazioni pubbliche, Comune ed Unione montana, si concretizzerà per porvi rimedio? Queste tre associazioni, insieme ad altre, hanno già da tempo sollecitato le suddette amministrazioni, chiedendo anche un incontro pubblico per capire lo stato di fatto, ma finora nulla di concreto si è visto!

Circolo Legambiente “Il Grillo”