Li hanno esposti anche in Piazza del Popolo, in occasione del Mercatino organizzato dalla Pro loco, ma i piccoli grandi lavoretti realizzati, con le proprie mani, da nonnine e nonnini della Casa di riposo si possono ammirare e acquistare, per dare sostegno alla “Lazzarelli”, anche nella struttura di viale Eustachio.

La fantasia degli ospiti spazia da sciarpe colorate a centrini inamidati, da vasi fioriti a pigne colorate, da centrotavola a decori e addobbi natalizi, da segnalibro a sottobicchieri e segnaposto da utilizzare per le occasioni speciali delle feste. Piccoli oggetti confezionati a mano durante attività di gruppo, con gli educatori e gli animatori, che hanno rafforzato amicizie e creato un clima familiare unico.

Ogni giorno sono tante le attività che coinvolgono i nonnini della struttura.

Per le festività presidente e direzione della Casa di riposo hanno pensato, assieme allo staff, a un vero e proprio cartellone di iniziative: venerdì 22 dicembre ci sarà la visita del Babbo Natale di Cesolo, poi seguiranno il concerto di Natale con Elisa e la proiezione del filmato “Un anno insieme”.

Il nuovo anno si aprirà venerdì 5 con la tombola della Befana; quindi, per sabato 6 è atteso il Concerto dell’Epifania con la distribuzione delle calze piene di doni.

Nelle scorse settimane, intanto, oltre al Mercatino di Natale, gli anziani ospiti hanno partecipato alla messa dell’Immacolata, alla realizzazione del presepe nel cortile esterno della struttura, al concerto della banda “Francesco Adriani” e, infine, hanno accolto in visita i bambini dell’Infanzia e della scuola Primaria.