Culla: all’ospedale di Macerata la cicogna ha portato Giulio Quacquarini

A pochi giorni dalle emozioni vissute per la festa dei cento anni della pallavolo settempedana, ecco un’altra grandissima gioia in casa di Roberta e Roberto Vagni. L’ex capitano di Cucine Lube Macerata e di Sios Novavetro San Severino e sua moglie Roberta (anche lei ex giocatrice di volley) sono diventati nonni.

All’ospedale di Macerata, infatti, stamattina alle 9.40 è nato Giulio per la felicità di mamma Elena Vagni e papà Paolo Quacquarini. Il piccolo e bellissimo bebè pesa poco più di 3 chili e mezzo ed è lungo 53 centimetri. Misure promettenti per diventare un forte schiacciatore come “nonno” Roberto.

La notizia dell’arrivo della cicogna è stata salutata con grande entusiasmo, a San Severino, anche dai bisnonni materni, Elia e Renzo Leonori (già presidente di Confartigianato Macerata), che da giorni erano in trepidante attesa…

Felicitazioni a Elena e Paolo, e benvenuto a Giulio, anche da parte del Settempedano.