Calcetto, ottimo debutto in Coppa Italia di serie C contro il Pagliare (5-2)

La squadra di calcio a cinque dell’Asd San Severino apre la stagione ufficiale al meglio vincendo all’esordio in Coppa Italia serie C.

E’ di 5-2 il netto e meritato successo sul Pagliare, uscito sconfitto dal “Ciarapica” davanti a una squadra di casa già in palla e che ha fornito indicazioni positive e utili al tecnico Munafò.

Da segnalare l’avvio già spedito da bomber quale è di Nicola Nardi, autore di una doppietta, al quale si sono uniti i compagni Stacchiotti, Bonci e Grillo che hanno firmato le altre reti del match.

Per gli ospiti a bersaglio sono andati Di Salvia e Mbambu.

E’ stato il primo turno del triangolare previsto per questa fase del torneo e ora l’Asd San Severino, avendo vinto, osserverà un turno di riposo lasciando spazio alla sfida fra lo stesso Pagliare e la Sambenedettese, formazione di serie C e favorita per la qualificazione alla fase successiva.

Avversaria, quest’ultima, che toccherà ai settempedani lunedì 29 settembre in quel di Grottammare dove gioca le gare interne il team di San Benedetto.

Per la squadra di Munafò ci sarà tempo per ripensare alla Coppa, ora occorre dedicarsi al lavoro per poter arrivare pronti al debutto in campionato previsto per sabato 27 settembre contro il San Biagio. Partita che in calendario era stata fissata sul campo amico, ma non essendoci la disponibilità del palazzetto settempedano si dovrà traslocare a Camerino dove nell’impianto del Cus arriveranno gli osimani (inizio ore 15) per la giornata d’apertura del torneo.

Il tabellino

ASD SSM – PAGLIARE 5-2

MARCATORI: pt 4’ Stacchiotti, 8’ Bonci, 14’ Di Salvia; st 23’ e 26’ Nardi, 24’ Mbambu, 25’ Grillo

ASD SAN SEVERINO: Vignati, Franchini, Gouveia, Dialuce, Stacchiotti, Liuti, Bonci, Principi, Nardi, Attili, Borioni, Grillo. All. Munafò

ASD PAGLIARE: Centi, Alfonsi, Amabili, Perazzoli, Salvi, Xhafa, Erbuto, Kamberi, Rosati, Mbambu, Di Salvia, Pomponi.

Roberto Pellegrino