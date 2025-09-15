Primo giorno di scuola: il sindaco saluta gli studenti nella nuova sede del “Divini”

Il nuovo anno scolastico a San Severino è stato inaugurato all’insegna della speranza e del ritorno alla normalità con una ripartenza particolarmente significativa per l’Istituto tecnico tecnologico statale “Eustachio Divini” che, in parte, ha accolto il rientro degli studenti nella nuova sede dove sono state aperte alla frequenza alcune classi.

Il sindaco Rosa Piermattei ha saluto gli studenti del “Divini” sia nella sede ospitata all’interno del plesso “Alessandro Luzio” sia nella nuova struttura di viale Mazzini dove è stata ricevuta dal dirigente scolastico Sandro Luciani.

Un pensiero speciale è stato dedicato agli studenti che sono entrati nella nuova sede dell’Itts.

“Dopo anni di sacrifici e lezioni in sedi provvisorie a seguito del terremoto, oggi tornate finalmente a casa vostra – ha affermato il sindaco Piermattei -. Questa nuova scuola non è solo un edificio ma il simbolo della nostra resilienza e del nostro impegno a ricostruire e guardare al futuro con fiducia. Vi auguro di riempire le vostre nuove aule e i vostri laboratori di entusiasmo, creatività e passione per lo studio”.