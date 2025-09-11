Gravissimo schianto in bici, 25enne egiziano trasportato al Torrette con l’eliambulanza

Gravissimo incidente questa mattina, intorno alle ore 8, in via Madonna dei Lumi, la strada che scende da Castello al Monte al centro abitato cittadino.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, giunta prontamente sul posto, un giovane 25enne di origini egiziane in sella alla sua bici si è andato a schiantare contro un furgone Citroen Nemo condotto da un artigiano settempedano. Il professionista, un 64enne, ha tentato di evitare l’impatto ma il giovane è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza, per poi cadere contro il muretto di un’abitazione.

Le condizioni dello straniero sono apparte subito critiche, tanto che i sanitari lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

La prognosi è riservata. Il furgoncino e la bici sono stati posti sotto sequestro.