Il Castello di Colleluce si aggiudica il Palio dei castelli 2022, la Villa di Cesolo vince la Corsa delle torri. Questi i verdetti della rievocazione storica organizzata dall’associazione Palio per le feste in onore del santo patrono.

Dopo i giochi del tiro con l’arco e della balestra, disputati in settimana nel chiostro di San Domenico, la classifica era la seguente: Colleluce 21 punti, Taccoli 17, Settempeda 16, Serralta 12, Cesolo 8.

Si è arrivati alla Corsa delle torri che ha assegnato 36 punti alla prima classificata (Cesolo), 27 punti alla seconda (Colleluce), 20 punti alla terza (Settempeda), 15 punti alla quarta (Taccoli) e 8 punti alla quinta (Serralta).

Pertanto, la classifica finale del Palio è la seguente: Colleluce 48 punti, Cesolo 44 punti, Settempeda 36 punti, Taccoli 32 punti, Serralta 20 punti.

Grande soddisfazione, dunque, per il Castello di Colleluce. La presidente del comitato di frazione, Serenella Eugeni, come sempre infaticabile, ringrazia tutto il gruppo che ha partecipato alla rievocazione storica e ai giochi del Palio, a cominciare dagli atleti che hanno corso con le torri. Una squadra formata da Ramzi Ezzahraoui (capitano), Alessandro Ribichini, Lorenzo Governatori, Riccardo Massatani, Lorenzo Lambertucci, Arturo Seferi, Nicolas Ghidini (quest’ultimi tre di Tolentino), Ayoub Chaaibi, Tommaso Vissani, Alessandro Impecora (Pievebovigliana), Marco Bambozzi (Treia) e Marco Belardinelli (Camerino.

“Sono stati tutti straordinari – dice Serenella Eugeni – perché ci hanno messo il cuore, come se Colleluce fosse davvero la loro ‘casa’ da sempre. Non è stato facile ripartire dopo due anni di stop: molti non se la sono sentita di ricominciare a correre, altri sono impegnati fuori per motivi di studio. E’ stata un’impresa mettere insieme una squadra. Alla fine ci hanno aiutato dei ragazzi di fuori Comune e mi sento di ringraziare davvero tutti per l’entusiasmo e la passione dimostrati. Siamo arrivati addirittura in finale nella Corsa delle torri: un risultato inaspettato, sorprendente, se solo pensiamo alle pochissime prove che il gruppo era riuscito a fare prima della manifestazione. Siamo comunque felici e orgogliosi di questo Palio, che dedichiamo ovviamente alla nostra frazione e a tutti coloro che ogni giorno si spendono per mantenere viva la nostra comunità”.