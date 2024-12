“Tacchi Venturi”: cena al “Due Torri” per chiudere un periodo intenso

Una serata per cementare il corpo docente dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria, con il personale Ata e di segreteria ma, soprattutto, per rilassarsi davanti ad una buona tavola. Con 24 ore di anticipo sul rompete le righe a lezione si è tenuta la cena di Natale dell’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi al Ristorante Due Torri di Castello al monte. Un luogo suggestivo dove si sono gustati sapori antichi, con degna conclusione a base di uno squisito “Tiramisù”, una panacea per la condizione dei docenti, giunti stanchi al traguardo delle vacanze natalizie che serviranno loro per ritemprarsi, compresa la dirigente Catia Scattolini che non ha voluto mancare all’appuntamento. Per una sera sono stati dimenticati collegi docenti, consigli di classe, scrutini e sigle quali Pei, Pdp, Rav, Ptof… sconosciuti ai non addetti ai lavori ma che a volte per l’impegno da profondere per la realizzazione degli stessi sono un incubo per gli insegnanti, già alle prese con preparazione delle lezioni, correzione dei compiti in classe e tentativi, non sempre riusciti, di interessare alle lezioni ragazzini sempre più legati ai momenti flash dei social. Ma per una sera la buona tavola e lo slow rhythm hanno avuto la meglio, tra aneddoti, racconti, scambio di auguri e sorrisi sinceri. Alla ripresa del 7 gennaio lancia in resta per arrivare senza pause al periodo pasquale. Sarà dura…

Lu.Mus.