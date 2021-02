Team Co.Bo. sugli scudi con Aldo Pavoni, Pasquarella, Raimondi e Salza

Il Team Co.Bo. dei fratelli Pietro e Paolo Pavoni continua a inanellare successi con i suoi portacolori impegnati, in particolare, nelle gare Uisp. Domenica scorsa, a Fermo, nella terza prova della Cross Cup Uisp è rientrato dopo un paio di settimane di stop il veterano Aldo Pavoni, papà dei gemelli, ed è andato a vincere la sua categoria, la M8, riservata ai cicloamatori nati fra il 1940 e il 1956. Un gran bel risultato per l’inossidabile settempedano, a dispetto delle sue 72 “primavere”. “Cerco di tenermi in forma, ma ormai l’età comincia a farsi sentire”, dice scherzando Aldo mentre ci racconta della sua ultima “impresa” agonistica. Successo di categoria (M3) anche per il fresco vicecampione italiano Uisp, Andrea Pasquarella, mentre Gianfilippo Raimondi ha sfiorato il podio nella M4, giungendo quarto. Per la cronaca i due portacolori del Team Co.Bo. avevano fatto molto bene anche nella seconda tappa della Cross Cup, la domenica precedente a Porto Recanati. Difatti, nelle rispettive categorie, Pasquarella era arrivato primo, mentre Raimonti aveva chiuso al terzo posto. Dunque, un buon momento di forma per entrambi in questo finale di stagione ricco di soddisfazioni. Infine, sugli scudi sale pure Michele Salza che, stavolta sotto l’egida della Federazione, ha coroso in Puglia – precisamente a Tuglie, in provincia di Lecce – e ha conquistato il Trofeo del Mediterraneo Cross nella categoria M5, confermandosi anche lui in ottime condizioni fisiche.