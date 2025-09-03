“L’intervalliva è un ponte verso il futuro di San Severino. Abbiamo il dovere di vigilare, informare, agire”

I consiglieri comunali Alessandra Aronne e Francesco Borioni del gruppo consiliare “San Severino Futura” hanno presentato un’interrogazione con risposta orale sull’intervalliva Tolentino-San Severino Marche. Sarà discussa nella prossima seduta, in programma venerdì 5 settembre.

Ecco, di seguito, il testo dell’interrogazione.

Premesso che la firma del protocollo per la realizzazione della bretella intervalliva tra Tolentino e San Severino Marche, che avrebbe dato il via alla progettazione definitiva dell’infrastruttura, risale ormai alla primavera del 2021 (a seguire, poi, i vari tavoli tecnici tra gli enti preposti) e che a marzo 2024 il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, dichiarava: “La nostra Amministrazione si è data da fare e ha trovato interlocutori sempre presenti, come Acquaroli e Baldelli, che ora vedono dal Governo il recepimento dell’ossatura del nuovo Piano regionale delle infrastrutture Marche 2032 adottato poche settimane fa dalla intera Giunta marchigiana. Per il 2025, come ha rassicurato lo stesso Baldelli, è prevista la cantierizzazione dell’Intervalliva San Severino Marche – Tolentino”.

E premesso che nel corso del Consiglio comunale del 24 luglio 2024 è stato fornito dal sindaco questo ulteriore aggiornamento sull’l’iter per la realizzazione dell’intervalliva San Severino Marche – Tolentino: “E’ stato dato un incarico a una ditta per le indagini archeologiche preventive e i relativi lavori inizieranno a settembre. È stato anche redatto il progetto definitivo per l’avvio delle procedure ambientali; ad oggi sono state avviate le istruttorie di competenza della società Quadrilatero, finalizzate all’avvio della successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Successivamente sarà avviata la procedura presso il Cipess. Sottolineo che questa Amministrazione comunale – ha poi concluso il sindaco – è in continuo contatto con rappresentanti della società Quadrilatero, per avere puntuali aggiornamenti in merito all’iter di prosecuzione dell’opera, e sollecitando continuamente la tempestiva finalizzazione delle attività, avendo sempre a mente l’enorme importanza di quest’opera per la nostra città”.

Ritenuto poi che il 5 agosto 2025 la Regione Marche ha deliberato il Piano regionale delle Infrastrutture “Marche 2032” dove viene evidenziato che l’Intervalliva Tolentino-San Severino Marche è un’opera con un fabbisogno residuo da finanziare di ben 91,68 milioni e che nel contratto di programma Mit-Anas 2021-2025 il costo dell’intervento è di 206 milioni, di cui risorse già assegnate 88 milioni e un fabbisogno residuo di 118 milioni.

Infine, considerato che nella campagna elettorale in corso per le regionali esponenti di centrodestra hanno affermato che “per il lotto 7, quello dell’intervalliva Tolentino-San Severino Marche, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre quello definitivo è in fase di redazione”; che negli ultimi cinque anni non risultano atti o azioni concrete da parte della Regione Marche per far progredire l’iter di realizzazione dell’opera; e che rispetto a tale tema non sia stata fornita nessuna informativa riguardo ai progressi della progettazione e sullo stanziamento dei fondi necessari.

Si chiede di riferire alla cittadinanza tramite questo Consiglio in modo chiaro e dettagliato su atti, richieste e provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale e dalla Regione Marche; di sollecitare la Regione stessa a fornire informative ufficiali e a garantire lo stanziamento necessario; di mantenere un dialogo costante con la cittadinanza, perché quest’opera non può restare ostaggio di promesse elettorali.

La bretella intervalliva non è solo un’infrastruttura: è un ponte verso il futuro di San Severino Marche. E noi abbiamo il dovere di vigilare, informare e agire.