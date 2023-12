Giovedì 21 dicembre ultimo appuntamento dell’anno con la stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino che al Feronia, in esclusiva regionale con il teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, presentano alle ore 20.45 “La strana coppia” con Gianluca Guidi, che ne firma anche la regia e l’adattamento, e Giampiero Ingrassia.

Del cast fanno parte anche Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni, Shaen Barletta e Federica De Benedittis.

“La strana coppia” è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico americano della seconda metà del ‘900, straordinario dialoghista e uomo con un senso dell’umorismo impareggiabile, riesca sempre a trovare quel pizzico di ironica follia nella vita di tutti i giorni.

Lo scrittore ci racconta in questa commedia la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Siamo negli anni Sessanta, in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, a Manhattan, sulla Riverside Drive. La casa, intrisa di fumo, sporca e disordinata, appartiene a Oscar, il quale, dopo il divorzio, l’ha lasciata andare quasi in rovina. Quando Oscar invita il maniacale e ordinato amico Felix, appena cacciato dalla moglie, a convivere con lui, la casa diventa un campo di battaglia tra due personalità diametralmente opposte, cosa che ci porterà a riflettere su quanto stretto contatto personale possa sopportare un’amicizia… che rischia di diventare una “relazione pericolosa”.

Infatti l’incontro e scontro quotidiano di Oscar e Felix darà vita a continue ed esilaranti gags, garantendo sicuro divertimento in questa versione interpretata dalla coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, il primo anche traduttore e regista.

A Oscar, che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.