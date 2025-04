A 79 anni di corsa fino a Roma: “il maratoneta di Dio” ha fatto tappa alla “Lucciola” di Cusiano

Ulderico Lambertucci, “il maratoneta di Dio”, come ormai lo chiamano in molti, si è messo di nuovo le scarpe da corsa per una nuova impresa all’età di 79 anni. Ha cominciato la settimana santa partendo dal santuario della Madonna di Loreto e, a piedi, seguirà la via lauretana fino a Roma, dove ha programmato di arrivare domenica, giorno di Pasqua. Un itinerario spirituale, una scelta di cuore e fede, un pellegrinaggio che Ulderico vuole dedicare alla pace nel mondo, a Papa Francesco e ai malati, nell’anno del Giubileo della speranza.

Accanto a lui, in questa nuova impresa, ci sono amici e nipoti, accompagnati da un camper di supporto. Ma il suo invito è rivolto a tutti: chiunque, di qualsiasi età, può unirsi anche solo per pochi chilometri, per ascoltare il suo racconto fatto di imprese straordinarie, fede incrollabile e un’energia che sembra inesauribile.

Ieri sera, martedì 15 aprile, al termine della seconda tappa era alla “Lucciola” di Cusiano per un incontro conviviale assieme a chi lo sostiene in questa sua nuova avventura. C’erano, fra gli altri, padre Luciano Genga e il sindaco di Treia, Franco Capponi. E’ stato un momento fraterno, carico di entusiasmo.

Oggi, mercoledì 16 aprile, il percorso prevedeva il tratto Pioraco-Assisi, domani (giovedì) Assisi-Acquasparta, venerdì Acquasparta-Civita Castellana. Sabato da Acquasparta Lambertucci arriverà alla periferia di Roma, mentre domenica di Pasqua, alle 12, è atteso l’arrivo in piazza San Pietro.

Il 79enne non è nuovo a imprese fuori dal comune: muratore e imprenditore edile, ha scoperto la corsa solo a cinquant’anni, diventando protagonista di sfide leggendarie, tra cui il record di 46 maratone disputate in un solo anno, nel 2000.

Nel 2006 Ulderico ha percorso 12 mila chilometri da Macerata a Pechino, per pregare sulla tomba del missionario padre Matteo Ricci. In precedenza, aveva già toccato – sempre correndo – i santuari di Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Czestochowa.

Nel 2008 ha unito simbolicamente Roma e Gerusalemme in una corsa per la pace, partendo il primo gennaio, Giornata mondiale della pace, con il saluto di Papa Benedetto XVI. E nel 2012 ha attraversato gli Stati Uniti, per concludere la sua corsa a Ground Zero. L’anno scorso il pellegrinaggio da Loreto a Lourdes.

Chi vorrà unirsi a lui può chiamare il 339.8108275.