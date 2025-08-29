La Settempeda si aggiudica il “Memorial Edoardo Duri”: 1-0 alla Folgore Castelraimondo

La Settempeda è stata ospite della Folgore per l’ultimo allenamento di questo lungo periodo di preparazione e l’occasione è stata utile per prendere parte alla settima edizione del Memorial “Edoardo Duri”, appuntamento tradizionale dell’estate che viene organizzato dalla società castellana per ricordare il giovane calciatore prematuramente scomparso nel 2016.

Alla fine è proprio la Settempeda ad aggiudicarsi il trofeo in palio consegnato a fine gara a capitan Erwin Quadrini dai genitori del compianto Edoardo.

1-0 il risultato finale grazie al guizzo, in avvio di ripresa, del solito Euro Bernabei implacabile in zona gol in questo periodo e indiscusso capocannoniere estivo della squadra. E’ stata una sgambata ancora una volta utile a mister Pierantoni per fare le prove generali prima dell’inizio della stagione ufficiale e per dare ulteriori minuti a tutti i giocatori della rosa compresi i tantissimi giovani convocati che hanno ben figurato nella mezzora finale dell’incontro quando sono stati tutti mandati in campo. Continua la crescita di gioco e di condizione dei biancorossi che stanno assorbendo i duri carichi di lavoro e le nozioni impartite dal tecnico, anche se per arrivare al top, sia fisicamente che tatticamente, bisogna ancora lavorare su alcuni aspetti. Adesso, come si dice, si inizia a fare sul serio dato che fra tre giorni si va in campo per il primo impegno che conta, quello di Coppa Italia (sabato 30 agosto al “Soverchia” contro il Camerino).

La cronaca

Castelraimondo accoglie la Settempeda nell’ultimo test precampionato contro la formazione locale (Prima categoria). Le due squadre si affrontano per il Memorial “Edoardo Duri”. Avvio su buoni ritmi con evidente equilibrio, cosa che durerà per tutto il primo tempo. Settempeda più propensa a fare possesso ed a far girare palla; Folgore ben messa in campo e pronta a ripartire. I primi due tentativi del match sono di marca ospite, sempre con Quadrini: sinistro dal limite, parato, e punizione che termina fra le braccia del portiere. Al 10’ si vede la Folgore con una rapida azione che porta al tiro Bisbocci con respinta in tuffo di Marchegiani. Al 12’ Compagnucci, su bel servizio di prima intenzione di Tulli, lascia partire un rasoterra che Pigliapoco ferma in tuffo. Al 18’ Tulli si mette in proprio: stop e destro violento che il portiere vola a deviare in angolo. Per un buon quarto d’ora accade poco poi al 35’ Bisbocci si ritrova solo a centro area: colpo di testa e facile presa alta di Marchegiani. Più cambi nei biancorossi in avvio di ripresa (sono tre) rispetto ai locali (uno solo). Proprio il subentrato Ferrari nella Folgore va in disimpegno difensivo, ma l’esitazione che mostra è fatale perché consente a Sfrappini di recuperare palla con cross in mezzo dove arriva in corsa Bernabei che colpisce di destro con precisione e potenza mandando sotto la traversa. Tre minuti più tardi la Folgore trova un’azione molto bella in velocità con Girolamini che dal fondo prova a sorprendere Giulietti che però è attento e ferma la sfera. Girandola di cambi da ambo le parti. Nella Settempeda all’ora di gioco escono in sette dando spazio ad altrettanti giovani che si metteranno in mostra grazie ad una prova più che buona. Al minuto 34 grossa chance per i locali per trovare il pari: palla tesa in area con un paio di tentativi di deviazione dei biancoazzurri che non riescono per pochi centimetri fino all’ultimo tentativo che si spegne sul fondo. Siamo all’epilogo del confronto e Folgore ancora pericolosa. Girolamini fugge sulla sinistra fino ad arrivare al cross in area dove un compagno gira verso la porta quasi a botta sicura ma trova la pronta respinta di Corna che evita guai alla propria squadra. Ultima emozione della partita giunge nel recupero ed è a favore dei biancorossi. Pressing alto sul portatore di palla che risulta vincente e permette a Massacci di servire Sfrappini che prova il destro, ribattuto, la palla finisce a Paciaroni che è tutto solo davanti alla porta ma il destro del classe 2008 viene fermato da Caracci(uno degli ex con Rocci e Gianfelici).

Il tabellino

FOLGORE- SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: 47’ Bernabei

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Pigliapoco, Binanti, Ciccocioppo, Midei, Carletti Orsini, Lispi, Anastasi, Aquila, Bisbocci, Girolamini, Rocci.

A disposizione ed entrati nel Secondo tempo: Caracci, Odierna, Tomassini, Carucci, Ferrari, Ferretti, Antonelli, Nunez. All. Cervelli

SETTEMPEDA Primo tempo: Marchegiani, Brandi, Montanari, Pagliari, Zappasodi, Ammora, Quadrini, Rango (35’ Bernabei), Compagnucci, Perez, Tulli.

SETTEMPEDA Secondo tempo: Giulietti, Eugeni, Montanari (15’ Corna), Pagliari (15’ Sigismondi), Zappasodi (15’ Amici), Monachesi, Bernabei, Quadrini (15’ Mercanti), Compagnucci (15’ Massacci), Perez (15’ Paciaroni), Sfrappini. All. Pierantoni

ARBITRO: Faustini

Roberto Pellegrino