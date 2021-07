Francia, Triplo iron continuo: Alberto Cambio è quinto in Coppa del mondo

Anche Alberto Cambio è ripartito dopo la pandemia e ha conseguito un ottimo quinto posto nella prova di Coppa del mondo di Ultratriathlon svoltasi in Francia, a Colmar (Alsazia), al confine con Svizzera e Germania.

Il forte atleta settempedano, che nel luglio 2019 in Austria aveva ottenuto il record italiano nel quintuplo iron continuo, si cimentava stavolta nel triplo iron continuo: 11 chilometri e 400 metri a nuoto, 540 chilometri in bici e 126 chilometri di corsa.

“Direi che è andata bene – dice Alberto – perché, dopo un lungo stop, questo appuntamento era un po’ una scommessa per saggiare il proprio livello di preparazione. Dopo la gara del nuoto ero ottavo, poi sono riuscito a recuperare e a lottare fino all’ultimo per il quarto posto. I primi tre erano irraggiungibili. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura, a cominciare da mio figlio Giacomo che mi ha accompagnato in questa trasferta restando sempre al mio fianco per l’assistenza logistica e il morale”.

Alberto Cambio ha chiuso la competizione in 48 ore e 34 minuti, unico italiano in gara nel triplo iron continuo. Davanti a lui un tedesco (Eckert Thorsten, che ha vinto), due francesi e un polacco. Il livello tecnico era molto alto. E particolarmente difficile è risultata la prova in bicicletta perché il percorso presentava una serie di curve a gomito piuttosto insidiose, specie se affrontate col buio della sera o della notte.