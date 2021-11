Volley: sconfitta la Sios Novavetro, vince invece la Tormatic

Esce sconfitta la Sios Novavetro dal big match della 4^ giornata del campionato di serie C regionale contro la Happy Car Rsv. La gara, infatti, termina

3-1 in favore dell’esperta formazione di San Benedetto, ma i ragazzi di casa non hanno demeritato. Il primo set se lo aggiudicano gli ospiti, mentre la squadra di coach Pasquali vince agevolmente il secondo parziale pareggiando i conti. Terzo e quarto set giocato punto a punto, ma l’esperienza dei riveraschi e un pizzico di fortuna consentono alla Happy Car di aggiudicarsi il match. I parziali: 22-25, 25-17, 22-25 e 22-25. Adesso subito testa a mercoledì quando la Sios Novavetro è impegnata in Coppa contro la Paoloni Appignano.

Nella stessa giornata le ragazze della Tormatic escono vittoriose dall’ostico campo del Volley ’79 Civitanova. Nonostante le numerosi assenze, infatti, la formazione settempedana s’impone col risultato di 3-1. I parziali: 15-25, 24-26, 25-23 e 21-25. Appuntamento per loro, sabato 20 novembre, con il match casalingo contro la Cbf Balducci Paoloni.