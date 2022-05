La Sios Novavetro è tornata in campo per la semifinale d’andata dei playoff di serie C maschile. In palio c’è il cammino verso la serie B e l’avversario da superare è il Real Bertolucci Bottega. Gara1 è stata appannaggio dei pesaresi, che si sono imposti in casa col punteggio di 3-1. Ora per qualificarsi i settempedani devono vincere il ritorno per 3-0 oppure per 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set. La sfida è in programma mercoledì 31 maggio, alle ore 21, al palasport “Ciarapica”, dove servirà il caloroso sostegno di tutti gli appassionati di San Severino.

Intanto si conosce il nome dell’altra finalista di Coppa Marche. Come noto, i ragazzi del coach Pasquali hanno conquistato la finalissima del torneo e per alzare il trofeo dovranno battere il sestetto Terra dei Castelli di Agugliano. Non sono stati fissati ancora luogo e data della partita.