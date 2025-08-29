L’urna di san Severino vescovo trasferita a Comiziano per le feste patronali fino a lunedì 8 settembre

Per le feste patronali di Comiziano – città della provincia di Napoli gemellata con il nostro Comune – è stato organizzato il momentaneo trasferimento dell’urna con le sante reliquie di san Severino vescovo. Il paese campano, infatti, condivide con noi lo stesso patrono. Le feste, iniziate giovedì 28 agosto, termineranno lunedì 8 settembre.
Una delegazione di Comiziano – guidata dal parroco don Giovanni Kumar – si è incaricata del trasporto dell’urna, con tutte le autorizzazioni del caso rilasciate dall’ufficio dei Beni culturali dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino e dalla Sovrintendenza.
Come noto san Severino vescovo, oltre che della nostra città e di Comiziano, è il patrono anche di Sellano, Comune in provincia di Perugia.
Il particolare attaccamento al santo ha spinto il Comitato per i festeggiamenti di Comiziano a chiedere per la terza volta – la prima è stata nel 1980 – la presenza delle sacre spoglie nella cittadina campana.
Il programma religioso per i solenni festeggiamenti in onore di san Severino vescovo, patrono di Comiziano, prevede una novena e un triduo dal 28 agosto al 7 settembre.
Il giorno 8 l’urna verrà poi riportata nella basilica di San Lorenzo.
Una delegazione della nostra città accompagnata da padre Luciano Genga assieme all’Associazione Palio dei castelli e al gruppo dei tamburini parteciperà alle celebrazioni e alla processione solenne, con l’urna del patrono, che si svolgerà per le vie della città sabato 6 settembre.
L’offerta dei ceri da parte di Villa di Cesolo, prevista per la prima domenica del mese di settembre, verrà spostata a domenica 14.